Türkiye ve Ukrayna arasında sekiz anlaşma imzalandı

Ukrayna ve Türkiye arasında sekiz anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki heyetler arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Marinskiy Sarayı’nda düzenlenen görüşmenin ardından, çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.
Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen ikiliden Erdoğan, şunları kaydetti: “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.
Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım.”
Zelenskiy’nin açıklamaları ise şöyle: “Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek.”
Atılan imzalar
Varılan anlaşmalar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında gençlik politikası alanında iş birliği anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında teknik işbirliği mutabakat muhtırası
- Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırası
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev’de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması’nın tadil edilmesine yönelik protokol
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı