Türkiye ve Ukrayna arasında sekiz anlaşma imzalandı

Ukrayna ve Türkiye arasında sekiz anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki heyetler arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Marinskiy Sarayı’nda düzenlenen görüşmenin ardından, çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen ikiliden Erdoğan, şunları kaydetti: “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım.”

Zelenskiy’nin açıklamaları ise şöyle: “Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek.”

Atılan imzalar

Varılan anlaşmalar şöyle: