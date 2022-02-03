Avrupa için ‘corona’yla ‘ateşkes’ sinyali: Uzun bir sükunet dönemine girebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge kıtanın kısa süre içinde Covid-19 salgınında ‘uzun bir sükunet dönemi’ne girebileceğini açıkladı.

Kluge, bu öngörüsünün nedenlerini, yüksek aşılanma oranı, Omicron varyantının şiddetinin daha az olması ve kış mevsiminin sonuna gelinmesi olarak sıraladı.

Kluge, “Bu daha çok korunulan dönem bir ateşkes olarak görülmeli, bize kalıcı huzuru getirecek bir ateşkes” dedi. Virüsle bir ateşkesten bahsetse de Avrupa ülkelerine aşılama kampanyalarına devam etmeleri ve vakaları dikkatli izleme yönünde çağrı yapan Kluge, Omicron’dan daha kuvvetli bir varyant söz konusu olsa da kıtanın ‘daha iyi bir durumda’ olacağını düşündüğünü söyledi.

“Kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacak yeni varyantlara, geçmişte ihtiyaç duyduğumuz, hayatı aksatan kısıtlamaları yeniden uygulamadan yanıt vermenin mümkün olduğunu düşünüyorum” diyen Kluge geçen hafta Avrupa’da 12 milyon kişinin virüse yakalandığını söyledi. Bunun şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam olduğunun altını çizdi ancak yetkililerin hastanede tedavi gerekenlerin sayısında ciddi bir artış olmadığını söylediğini de vurguladı.

DSÖ Avrupa direktörü, herkesi bireysel sorumluluk almaya davet ederken risk gruplarına yönelik koruma önlemlerinin sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Danimarka, hafta başında tüm kısıtlamaları kaldıran ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Vakalar olsa da yetkililer, virüsün yüksek aşılama oranına sahip olunduğu için Omicron çok hızlı bulaşmasına rağmen ‘ciddi bir tehdit’ oluşturmadığını açıklamıştı. Kısıtlamaları esneten diğer ülkeler Norveç ve İsveç olmuştu.