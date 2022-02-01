Danimarka, Omicron’a rağmen tüm kısıtlamaları kaldırdı

Danimarka hükümeti, Covid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, bugün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Danimarka’da 10 Eylül 2021’de salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021’den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Ülkede vakalar 50 binin üstünde seyrederken Omicron varyantı etkisini göstermeye devam ediyor.

Ancak halkın Covid-19 politikalarına yüksek derecede güven duyduğu ülkede tüm kısıtlamalar bugün kalktı.

Maske kuralları, Covid-19 aşısı sertifikaları ve çeşitli mekanlar için kapanma saati uygulamaları bugün tamamen kalkıyor. Kapalı mekanda bir araya gelecek insan sayısındaki sınırın da kalkmasıyla gece kulüpleri de açılıyor.

Danimarka, böylelikle kısıtlamaları kaldıran ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu. Ülkede 3’üncü doz aşılama seviyesi yüzde 60’ın üzerinde. Her ne kadar kısıtlamalar kaldırılsa da yetkililer tarafından kişisel önlemlere vurgu yapılıyor.

Ülkede pandemiyle ilgili sürecek olan tek kısıtlama, Schengen bölgesi dışından gelen aşısız yolcularla ilgili olacak.