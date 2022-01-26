Danimarka Covid-19’u ‘kritik hastalık’ kategorisinden çıkarıyor

Danimarka, Covid-19’u ‘kritik hastalık’ kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Mette Frederiksen, Covid-19’u ‘sosyal açıdan kritik hastalık’ kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdiklerini ve parlamentoda da diğer partilerden tam destek aldıklarını söyledi.

AA’nın aktardığına göre sadece Danimarka’ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini kaydeden Frederiksen, şunları kaydetti: “1 Şubat’tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdik. Ocak ayının sonu şubat ayının başında Covid-19’dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak.”

Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin Covid-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, Covid-19 aşısının dördüncü dozunun da uygulanacağını belirtti.

Danimarka’da 10 Eylül 2021’de salgının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021’den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak’ta, Omicron varyantının Covid-19 salgınının sonunu getirdiğini ve iki ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini vurgulamıştı.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 635’e çıktı. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 484 bin 771’e yükseldi.