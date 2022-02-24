Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Şubat 2022

Rusya’da Ukrayna’ya askeri müdahale | Zelenski: Putin karşıtı koalisyon oluşturuyoruz

Rusya, Ukrayna’nın doğu sınırından ülkeye askeri harekat başlattı. Ukrayna’daki birçok ‘hedef’ füzelerle vurulurken, Rus tankları ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye girdi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

Kremlin’den diyalog sinyali

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünyanın dört bir yanında protesto edildi

Fransa. (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan: Ukrayna’nın mücadelesini destekliyoruz

Rusya ile Ukrayna orduları arasında nasıl bir güç farkı var?

Avrupa’da doğalgaz fiyatları fırladı

Kripto piyasasına da Rus füzesi düştü: Bitcoin’de kayıp yüzde 10’un üstünde

Dışişleri’nden Ukrayna’daki Türklere: Güvenli yerde kalın, destek sağlanacak

Ukrayna’daki Türk öğrenciler acil tahliye istedi

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Montrö’ uyarısı: Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalı

Ukrayna’daki Türk mağazaları kepenk indirdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası benzin ve motorinde zam beklentisi

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hareket başlatmasının ardından akaryakıtta dışa bağımlı Türkiye’de benzin ve motorine zam gelebileceği bildirildi.


Hazine’den TL’ye güven çağrısı

S&P’ye göre Türkiye enflasyonda kontrolü iyice kaybedebilir

Dolar ve avro sert yükseldi

Borsa İstanbul tepetaklak

Malatya’da kaybolan kız çocuğunun cansız bedeni dere yatağında bulundu

Bir yılda yüzde 55 yükseldi: Açlık sınırı 5 bin lirayı geçti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre şubat ayında açlık sınırı 5 bin lira, yoksulluk sınırı ise 16 bin liranın üzerinde.

Merkez Bankası’nın net rezervinde artış

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervinde 18 Şubat’la biten hafta itibarıyla 4 milyar dolar artış var.

KKM’de 9’uncu hafta: Şirketler güçlü satışta

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 7 milyar dolar azalarak 215,99 milyar dolara indi.

Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek

Bir yıllık süre zarfında Covid-19 atlatanlarda yüzde 35 daha fazla anksiyete bozukluğu, yüzde 39 daha fazla depresif bozukluk, yüzde 55 daha fazla antidepresan kullanımına başlama, yüzde 34 daha fazla opiyat kullanımı riski görüldü.

19 günlük Gökşen Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda

Oğlunun silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

Şanlıurfa’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.

Bir doktor daha hasta ve yakınının saldırısına uğradı

Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli doktor muayenesinin geciktiğini öne süren hasta ve yakınının saldırısına uğradı.

Euronews, VoA ve DW Türkçe’nin süresi doldu: Erişim engeli talep edilecek

RTÜK üyesi İlhan Taşçı sitelerin hiçbirinin lisans başvurusunda bulunmadığını belirterek bundan sonraki süreçte RTÜK’ün erişim engeli talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuracağını aktardı: “Basın özgürlüğü için son söz yargıda.”

Araştırma: Ne kadar az et tüketimi o kadar az kanser riski
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Dolar ve avro sert yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar ve avro kurunda yukarı yönlü hareket hızlandı.

Kendi 33, karaciğeri 107 yaşında

Belgin Ede’nin kendisi 33, karaciğeriyse 107 yaşında. Ağır karaciğer yetmezliği hastası Ede’ye, 14 yıl önce, 93 yaşında hayatını kaybeden bir kadının karaciğeri nakledildi. Tam 74 yaş büyük karaciğeriyle sağlıklı bir yaşam süren Ede, evlendi, iki de çocuk dünyaya getirdi.