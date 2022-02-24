Akşam Postası / 24 Şubat 2022

Rusya’da Ukrayna’ya askeri müdahale | Zelenski: Putin karşıtı koalisyon oluşturuyoruz
Rusya, Ukrayna’nın doğu sınırından ülkeye askeri harekat başlattı. Ukrayna’daki birçok ‘hedef’ füzelerle vurulurken, Rus tankları ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye girdi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Kremlin’den diyalog sinyali
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünyanın dört bir yanında protesto edildi
Erdoğan: Ukrayna’nın mücadelesini destekliyoruz
Rusya ile Ukrayna orduları arasında nasıl bir güç farkı var?
Avrupa’da doğalgaz fiyatları fırladı
Kripto piyasasına da Rus füzesi düştü: Bitcoin’de kayıp yüzde 10’un üstünde
Dışişleri’nden Ukrayna’daki Türklere: Güvenli yerde kalın, destek sağlanacak
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Montrö’ uyarısı: Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalı
Ukrayna’daki Türk mağazaları kepenk indirdi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası benzin ve motorinde zam beklentisi
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hareket başlatmasının ardından akaryakıtta dışa bağımlı Türkiye’de benzin ve motorine zam gelebileceği bildirildi.
Hazine’den TL’ye güven çağrısı
S&P’ye göre Türkiye enflasyonda kontrolü iyice kaybedebilir
Dolar ve avro sert yükseldi
Borsa İstanbul tepetaklak
Bir yılda yüzde 55 yükseldi: Açlık sınırı 5 bin lirayı geçti
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre şubat ayında açlık sınırı 5 bin lira, yoksulluk sınırı ise 16 bin liranın üzerinde.
Merkez Bankası’nın net rezervinde artış
Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervinde 18 Şubat’la biten hafta itibarıyla 4 milyar dolar artış var.
KKM’de 9’uncu hafta: Şirketler güçlü satışta
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 7 milyar dolar azalarak 215,99 milyar dolara indi.
Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek
Bir yıllık süre zarfında Covid-19 atlatanlarda yüzde 35 daha fazla anksiyete bozukluğu, yüzde 39 daha fazla depresif bozukluk, yüzde 55 daha fazla antidepresan kullanımına başlama, yüzde 34 daha fazla opiyat kullanımı riski görüldü.
19 günlük Gökşen Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda
Oğlunun silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı
Şanlıurfa’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.
Bir doktor daha hasta ve yakınının saldırısına uğradı
Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli doktor muayenesinin geciktiğini öne süren hasta ve yakınının saldırısına uğradı.
Euronews, VoA ve DW Türkçe’nin süresi doldu: Erişim engeli talep edilecek
RTÜK üyesi İlhan Taşçı sitelerin hiçbirinin lisans başvurusunda bulunmadığını belirterek bundan sonraki süreçte RTÜK’ün erişim engeli talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuracağını aktardı: “Basın özgürlüğü için son söz yargıda.”