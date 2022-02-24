Borsa İstanbul tepetaklak, işlemler geçici olarak durduruldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından küresel piyasalardaki endişelere paralel BIST-100 endeksi ilk işlemlerde yüzde 7,59 düşüşle açılırken, endekste devre kesici sistemin devreye girmesiyle işlemler geçici olarak durduruldu.

Endekste saat 10:30’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlemle devam edileceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusuna yönelik askeri operasyon başlatırken, Ukrayna’nın pek çok kentinden patlama sesleri geldi.

BIST-100 endeksi ilk işlemlerde yüzde 7,59 düşüşle, bankacılık endeksiyse yüzde 6,69 kayıpla açıldı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklama şöyle: “Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20’de tek fiyat emir toplama, 10:25’de eşleştirme yapılacak ve 10:30’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir.”

Açıklamada diğer piyasalarla ilgili şunlar kaydedildi: “Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10:30’dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 10:30’da yeniden başlayacaktır.”