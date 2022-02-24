Dolar/TL ‘dar bandı’ kırdı: ‘Enerji fiyatları enflasyonu üç haneye taşıyabilir’

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana bulunduğu 13,5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü kırdı. Yatırımcılar jeopolitik gerilimi yakından izliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusuna yönelik askeri operasyon başlatırken ülkenin pek çok kentinden patlama sesleri geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya ait altyapı tesisleriyle sınır birliklerine füze saldırısı düzenlediğini ve pek çok kentte patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Dolar/TL 13,5 etrafında stabil bir seyir ardından hafta başında 10 Ocak’tan beri ilk kez 13,9025’e kadar ulaştı. Jeopolitik endişelerin tetiklediği yükseliş sonrası dolar/TL saat 09:39’da 14,17 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar Rusya’nın Ukrayna işgalinin tüm ülkeye yayılıp yayılmayacağını takip ederken, iç piyasada da işgalin Türkiye ekonomisine etkisi izlenecek.

Istanbul Analytics analisti Güldem Atabay, şöyle konuştu: “Türkiye Donbas bölgesinin Rusya tarafından izlenen ilhak sürecinde potansiyel olarak en çok enerji fiyatlarındaki artıştan etkilenecek. Şimdilik yaptırım kararı açıklaması beklenmez ancak NATO içinde kaldığı sürece NATO’nun seçeceği adımlara uymak zorunda.”

Analist şöyle devam etti: “Türk bankalarının Rusya riskleri ve inşaat sektöründeki firmaların aktiviteleri mercek altına alınacak. Rusya ile finansal işlem yasağı büyür ve Türkiye uymazsa bu sefer Türk bankalarının sendikasyonlarını döndürmeleri sorun olacak. Sermaye çıkışlarını tetiklerse etkisinin bankaların borç döndürme oranlarında bir düşüşün etkisinin 15-20 milyar dolar civarında olması beklenebilir.”

Enflasyon üç haneye gidebilir

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Petrol fiyatları, keskin yükselerek yüzde 4’ün üzerinde prim yaptı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 4,4 artarak 101,6 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış cari fazla hedefleyen ve yüzde 50’ye ulaşan enflasyon problemini cari fazlayla çözmeyi amaçlayan Türkiye ekonomisi için önemli bir risk unsuru.

Atabay, şöyle konuştu: “Yüzde 50’ye ocak sonunda ulaşan TÜFE enflasyonu ve yüzde 94’teki ÜFE enflasyonu artan enerji maliyetleri ve bu durumun tüm sektörlere yansımasıyla yükselme eğilimine devam edecek… MB’nin swap hariç rezervleri halen eksi 48 milyar dolar civarında. TL yoğun baskı altında kaldığında koruyacak atış gücü yok… TL’de engellenemez değer kaybı ve dolar bazında artan enerji fiyatları enflasyonu üç haneye taşıma potansiyeline sahip.”

Rusya, Ukrayna geriliminin Türkiye ekonomisine ilk etkisi petrol fiyatlarındaki yükselişle yansırken turizm ve tahıl/gıda ticaretine etkileri de takip edilecek.