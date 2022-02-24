Ukrayna krizi: S&P’ye göre Türkiye enflasyonda kontrolü iyice kaybedebilir

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P’nin bölge yetkilileri, Ukrayna’da savaşa varan gelişmelerin Türkiye’nin enflasyonda kontrolü iyice kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.

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Rusya, sabaha karşı Ukrayna’ya askeri operasyon başlattı. Donbas’a özel askeri operasyon kararının ardından, Rus ordusuna ait tank ve zırhlı araçlar, Ukrayna’nın Donetsk kentinde görüntülendi.

Uzmanlar bölgedeki savaştan en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını söylüyor. Enflasyon oranını en çok etkileyen kalemlerden enerjide Rusya’ya bağımlı Türkiye, bir diğer önemli kalem tarım ürünlerinde de her geçen yıl Rusya’ya daha fazla ihtiyaç duyar hale geliyor. En kritik tarım ürünlerinden buğdaysa yüzde 85 oranında Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülkenin de Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

‘Daha da yükselebilir’

Dünya’dan Elif Karaca’ya konuşan S&P gelişen ülkeler bölgesinin notlar müdürü Maxim Rybnikov ve başekonomist Tatiana Lysenko, emtia piyasalarındaki son gelişmelerle Türkiye’de enflasyonun daha da yükselebileceğini söyledi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artmış, yıllık enflasyon yüzde 48,69’u bularak, 19 yıllık zirveyi yenilemişti.

Rusya’nın Türkiye’ye turizm akışını durdurmasının önemli bir risk olduğunu belirten Rybnikov, 2019’da Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçilerin yüzde 16’sının Rusya’dan geldiğini hatırlattı. Gerginliğin etkilerine bağlı olarak iki ülkede satın alma gücünün azalabileceğini ve bunun da Türkiye açısından olumsuz olacağını ifade etti.

Enerji fiyatlarında görülebilecek yeni artışların Türkiye’de enflasyonun kontrolünü iyice zorlaştıracağına dikkat çeken Rybnikov, enflasyonunun 2022’de ortalama yüzde 49,5 seviyesinde beklediklerini ve bunun derecelendirdikleri tüm ülkeler arasında en yüksek seviye olduğunu söyledi.

İthal enflasyon

Lysenko da emtia piyasalarındaki son gelişmelerle Türkiye’de enflasyonun daha da yükselebileceğini söyledi.

Net enerji ithalatçısı Türkiye’nin artan uluslararası enerji fiyatlarının enflasyona etkilerini derinden hissettiğini belirten Lysenko, şöyle konuştu: “Güçlü arz-talep temelleri ve jeopolitik olayların bir araya gelmesiyle petrol fiyatlarının keskin yükseldiğini görüyoruz, gaz fiyatlarının yüksek ve oynak kalması muhtemel.”

Tek başına enerji fiyatlarının tüketici fiyatlarındaki yıllık artışa beş puana yakın katkıda bulunduğunu hatırlatan Lysenko, şöyle konuştu: “Türkiye ayrıca, yerli üretim ve ihracat için önemli miktarda ara malı ithal ediyor. Enerji de dahil olmak üzere ithalat için artan maliyetler para birimindeki değer kaybıyla birleştiğinde, Ocakta üretici fiyatlarını yüzde 90’ın üzerinde çok yüksek seviyelere itti. Üretici fiyatlarındaki artış ile tüketici fiyatlarındaki artış arasında bir gecikme olduğu için, tüketici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı önümüzdeki aylarda da devam edebilir.”