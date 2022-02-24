Rusya, Ukrayna’ya askeri harekat başlattı

Rusya, sabaha karşı Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlattı.

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Kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk’ta 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. Rusya geçen günlerde bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya Parlamentosu, ordunun ülke toprakları dışında görev yapmasına onay vermiş, bölgeye askeri sevkiyatın başladığı bildirilmişti. Her iki bölgedeki yönetim, dün Rusya’dan yardım istemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, “Rusya’nın NATO’nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın askeri birliklerine silahları bırakmaları ve geri dönmeleri çağrısında bulunurken, “Kan dökülürse bunun tüm sorumluluğu Ukrayna rejiminindir” dedi.

Donbas’a özel askeri operasyon kararının ardından, Rus ordusuna ait tanklar ve zırhlı araçlar, Ukrayna’nın Donetsk kentinde görüntülendi. Rusya, Ukrayna ve Belarus’la olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Haber ajansları başkent Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Başkent Kiev’deki Reuters muhabiri de kentte top ateşi sesine benzer sesler duyulduğunu ifade etti. BBC ise Kiev’de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladığını bildirdi.

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun kapsamı henüz net değil. Ukrayna’da ülke çapında sıkıyönetim ilan edildi.

Kiev’de siren sesleri duyuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin ‘yüksek hassasiyetli silahlarla’ etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

‘Dünya Putin’i durdurabilir’

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev ve Kharkiv şehirlerindeki askeri idare merkezlerini füzeyle vurduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin şunları söyledi: “Rusya Devlet Başkanı Putin, büyük bir can kaybı ve acıya yol açacak olan önceden tasarlanmış bir savaş başlattı. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur ve ABD, müttefik ülkeler ve ortaklar birlikte ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Dünya Rusya’yı sorumlu tutacak.”

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü Ukrayna seferlerini iptal etti. Operasyonun başlaması ve Kiev’deki patlama seslerinin ardından birçok kişi şehri terk etmeye başladı.