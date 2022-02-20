Boris Johnson: Rusya Avrupa’daki, 1945’ten beri en büyük savaşı planlıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın 1945’ten beri Avrupa’daki en büyük savaşı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Batılı yetkililer, haftalardır Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. ABD’ye göre Ukrayna sınırında 169 bin ila 190 bin Rus askeri konuşlanmış durumda. İddiaları reddeden Rusya, askerlerin tatbikat için bölgede olduğunu savunuyor.

Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak amacıyla gittiği Almanya’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüştükten sonra BBC’ye konuşan Johnson, “Tüm işaretler savaşın aslında başladığını gösteriyor” dedi ve Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de kuşatılacağı bir işgale niyetlendiğini aktardı.

Johnson, Rusya’nın işgalinin yakında olup olmadığı konusunda ne düşündüğüne dair bir soruyu, “Korkarım ki eldeki deliller yakında olduğuna işaret ediyor. Ve, korkarım ki söz konusu plan Avrupa’nın 1945’ten beri göreceği en büyük savaşın planı olabilir” dedi.

İşgal söz konusu olursa Britanya’nın, Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlardan da bahseden Johnson, ülkesi ve ABD’nin Rus şirketlerle yaptıkları milyonlarca dolar ve sterlinlik ticareti durduracağını söyledi.

Johnson, savaş çıkarsa sadece Ukraynalıların değil genç Rusların da hayatını kaybedeceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.