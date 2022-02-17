Putin, ‘Madem ısrar ediyorsun…’ diyebilir: Biden’a göre Rusya Ukrayna’yı işgal edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini, ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

Son aylarda ABD, Rus ordu güçlerinin her an bir askeri harekat başlatmak için hazır olduğunu söylerken, Rusya sürekli olarak böyle bir planı olmadığını belirtiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın, Pekin Olimpiyat Oyunları’nın bittiği 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylemişti. Ancak bu iddialar boşa çıktı.

Hatta ‘Rusya’nın Ukrayna’ya gireceği güne’ ilişkin net tarihleri yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu iddiaları tiye almayı da ihmal etmedi: “Tam saat verin. Zira tatile ne zaman çıkacağımı önceden planlamak istiyorum”.

Moskova, son günlerde Ukrayna sınırındaki bölgelerden askerlerini geri çektiğini söylüyor. Ancak ABD iddiasında ısrarcı.

Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal riskini ‘çok yüksek’ olarak niteledi. Biden, Rusya’nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, “Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna’ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor” dedi.

ABD başkanı, bir gazetecinin “Rusya’nın Ukrayna’ya gireceğini düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna, “Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde” yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, “Evet bu mümkün” dedi.