Britanya’dan beş Rus bankası ve üç vatandaşına yaptırım

Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgesindeki iki özerk yapıyı tanıması ve askerlerine talimat vermesinin ardından Batılı ülkeler peş peşe yaptırımları açıklamaya başladı.

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Son haftalarda çok sayıda Rus askeri, Ukrayna’nın doğu sınırına yığılmıştı. Rusya, 2014’te Kırım yarımadasını ilhak ettiği Ukrayna’nın dün de doğusundaki Donbas bölgesindeki iki özerk yönetimi tanıma kararı aldı.

Batı ülkeleri, Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına sert tepki gösterirken yaptırımları açıklama başladı.

Britanya’dan bankalara yaptırım

Britanya Başbakanı Boris Johnson, beş Rus bankası ile üç kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yaptırım uygulanacak bankalar Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank. Kişiler ise Gennady Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg.

Yaptırım uygulanan kişilerin mal varlıkları donduruldu. Ayrıca, ülkeye girişleri yasaklanan isimlerle kimse iş ilişkisine de giremeyecek.

Johnson, yaptırım kararlarını açıklarken, “Kendimizi uzun sürecek bir krize hazırlamalıyız” ifadesini kullandı.

Başbakan, yaptırımların ilk adım olduğunu, bir dizi yaptırımları uygulanmaya hazır tuttuklarını söyledi.