Almanya, Kuzey Akım 2 hattının onay sürecini durdurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin durdurulması için talimat verdi.

Fotoğraf: Diken

Kuzey Akım 2, Rus gazının Ukrayna’ya uğramadan bağımsız olarak Avrupa’ya gönderilmesi adına kritik önemi sahip bir hat. İnşaatı Eylül 2021’de tamamlanan projenin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül’de başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in büyük önem verdiği proje aynı zamanda Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin yok olması anlamına geliyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de boru hattının derhal durdurulmasını talep etmişti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya şu anda doğalgazının yüzde 49’unu Rusya’dan temin ediyor.

Başbakan Scholz’un kararı Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasının ardından geldi.

Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz’un açıklamaları şöyle: “Avrupa Birliği iki gün içerisinde ilk yaptırımlar dizisine karar verecek. Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya’nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim.“

Alman Şansölye ayrıca Ukrayna’ya silah sevk etmeyeceklerini tekrarlarken var olan ekonomik desteğin süreceğini ekledi.

Rusya dışişleri bakanı yardımcısı Andrey Rudenko karar sonrası Moskova’nın hiçbir şeyden korkmadığını ve ‘gözyaşlarına inanmadığını‘ söyledi.