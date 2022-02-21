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Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimleri tanıdı

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Reuters’ın aktardığına göre Putin daha sonra söz konusu bölgelere ‘Rus barış gücü’ gönderilmesini emretti.


Fotoğraf: Reuters

Putin bugün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı Donbas ile Lugansk yönetimlerini tanıyacağını söylemişti.

Ulusa sesleniş’ başlığı altında konuşan Putin’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ukrayna tarihsel olarak Rus toprağı. Bolşevikler tarafından Rusya’dan koparılarak oluşturuldu.

* SSCB’nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerdeki hataları nedeniyle Bolşeviklerdir.

* (İkinci SSCB lideri) Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya’dan alınan bazı bölgeler Ukrayna’yla birleştirildi. (Üçüncü SSCB lideri) Kruşçev, Kırım’ı Rusya’dan kopararak Ukrayna’ya bağışladı.

* Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı.

* Ukrayna, istikrarlı bir devlet olamadı bu yüzden ABD gibi ülkelere sırtını yaslıyor ve yabancı devletler tarafından yönetiliyor.

* Ukrayna, Sovyetler Birliği’nden kalan altyapı ve Batı’nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir. Eğer kitle imha silahı elde ederlerse durum değişir. Bunu gözardı edemeyiz.

* Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyoruz.

Putin daha sonra Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

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