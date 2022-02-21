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Yaramazlara biraz batar!

Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı Donbas ile Lugansk yönetimlerini tanıyacağını söyledi.

Donbas. (Fotoğraf: AA)

Kremlin’nin açıklamasında Putin’in, Macron ve Scholz’la telefonda görüştüğü belirtildi.


Açıklamada, Putin’in, Macron ve Scholz’a, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz’un, söz konusu karar nedeniyle ‘hayal kırıklıklarını’ ifade ettiği aktarılan açıklamada, iki liderin ‘temaslara devam etmeye hazır olduklarını’ söyledikleri kaydedildi.

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