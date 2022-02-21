Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının ilk duruşması bugünkü oturum ile sonuçlandı. Akın Gürlek başkanlığındaki heyet, İBB çalışanı olan sanıkların aralarında bulunduğu altı kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üç tutuklu sanığın da tahliyesine karar verildi.