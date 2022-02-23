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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’nın doğusundaki yönetimler Putin’den ‘yardım istedi’

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı ‘yardım istedi.’

Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. (Fotoğraf: AA)

Kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk’ta 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. Rusya geçen günlerde bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya Parlamentosu, ordunun ülke toprakları dışında görev yapmasına onay vermiş, bölgeye askeri sevkiyatın başladığı bildirilmişti.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk halk cumhuriyeti ile Luhansk halk cumhuriyeti yönetimlerinin Putin’e mektup yazarak ‘yardım istediklerini’ söyledi.

Peskov, “Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istedi” ifadesini kullandı.

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