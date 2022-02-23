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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 projesini üstlenen firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk’ta 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. Rusya geçen günlerde bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya Parlamentosu, ordunun ülke toprakları dışında görev yapmasına onay vermiş, bölgeye askeri sevkiyatın başladığı bildirilmişti.


Bunun üzerine Batı ülkeleri kararı kınarken, yaptırımları açıklamaya başlamıştı.

Bunlardan biri de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rus gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin durdurulması için talimat vermesiydi.

‘Putin dünyayı Rus gazından uzaklaştırıyor’

Yazılı açıklama yayınlayan Biden, Scholz’la bu ay görüştüğü toplantıda da belirttiği üzere Berlin’in Rusya’ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya’yla yakından çalıştıklarını vurguladı.

ABD başkanı şu ifadeleri kullandı: “Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG’ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya’ya, Ukrayna’ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır.”

‘Rusya’nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD’nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin’ altını çizen Biden, “Attığı adımlarla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi” dedi.

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