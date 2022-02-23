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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’ya yaptırım getiren ülkelerin sayısı artıyor: Japonya ve Kanada da katıldı

Japonya ve Kanada, Ukrayna’ya yönelik hamleleri karşısında Rusya’ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı. Rusya Parlamentosu, Putin’in ordunun ülke toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna da onay vermiş, bölgeye askeri sevkiyatın başladığı bildirilmişti.


Bu gelişmelerin ardından yaptırım kararı alan ülkelerin sayısı artıyor. Daha önce ABD, AB, Almanya ve Britanya çeşitli yaptırım kararlarını duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya’ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya’nın ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden’ hamlelerini bir kez daha ‘kınadığını’ bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon başbakan, “Rusya’ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanada’dan da yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyerek Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ‘bağımsızlığını’ tanıyan Rusya’ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

“Rusya’nın küstah provokasyonları dünyadaki güvenlik ve barış için bir tehdittir” diyen Trudeau, Kanada’nın ‘Rus saldırganlığı’ karşısında NATO’yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi gönderdiğini söyledi.

Kanada başbakanı, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıları, Rusya Devlet Başkanı Putin’in tanıdığı ayrılıkçı bölgelerle tüm finansal anlaşmalardan menedeceğini bildirdi.

Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rusya Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarını yasaklayacağını kaydetti.

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