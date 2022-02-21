Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın kararı kabul edilmez; reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ‘Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının ‘kabul edilmez’ olduğunu kaydetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş; Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz.”