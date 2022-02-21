ABD, Rusya’nın tanıdığı bölgelerle ticari ve finansal ilişkileri yasaklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgeyle ABD’li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş; Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son kararına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Psaki, Rusya’dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Başkan Biden, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD’li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi yayımlayacak.”

Söz konusu kararnameyle Ukrayna’nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın açıklayacağını bildirdi.

Psaki, bu kararnamenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.