Britanya, NATO ve AB, Rusya’nın ‘tanıma kararları’nı kınadı

Britanya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımasını kınadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş; Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları kaydetti: “Bu, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya’nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir.”

Rusya’nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2015’te Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: “Donetsk ve Lugansk Ukrayna’nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna’nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna’yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır.”

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya’yı ‘diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağıyla güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye’ çağırdı.

AB liderlerinden ortak mesajlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarla Rusya’nın kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı: “Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna’yla dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek.”

‘Yaptırımlarla karşılık verilecek’

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin’in kararını ‘mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını’ bildirdiler.

Açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı: “Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler.”

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından, AB’nin, Rusya’nın Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Johnson: Uluslararası hukukun ihlalidir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Putin’in kararını, ‘uluslararası hukukun ihlali’ olarak niteledi.

Britanya’nın, müttefikleriyle Rusya’ya karşı olası yaptırımların uygulanması konusunu görüşeceğini söyleyen Johnson, “Mümkün olduğu kadar çok baskı uygulamaya başlamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu durumun nasıl ilerleyeceğini görmek zor” dedi. Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, açıkça uluslararası hukukun ihlalidir. Bu, Ukrayna’nın egemenliğinin ve bütünlüğünün aleni bir ihlalidir. Minsk sürecinin ve Minsk anlaşmalarının reddedilmesidir ve bence bu çok kötüye alamet ve çok karanlık bir işaret.”

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss da Twitter’dan, Putin’in kararını kınadığını belirterek, bu adımın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu ve Minsk sürecinin sona erdiğinin sinyalini verdiğini kaydetti.

Rusya’nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Truss, şu ifadeleri kullandı: “Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklayacağız.”