Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesini onayladı

Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

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Son haftalarda çok sayıda Rus askeri, Ukrayna’nın doğu sınırına yığılmıştı. Rusya, 2014’te Kırım yarımadasını ilhak ettiği Ukrayna’nın dün de doğusundaki Donbas bölgesindeki iki özerk yönetimi tanıma kararı almıştı. Bunun üzerine Batı ülkeleri, Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına sert tepki gösterirken yaptırımları açıklamaya başlamıştı.

Federasyon Konseyi’nde, Putin’in Rusya askerinin yurt dışında görevlendirilmesine izin veren başvurusu görüşüldü.

Görüşme sonrasında oylanan başvuru, 153 senatörün oyuyla kabul edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı’na onay vermeye karar verir.”

AA’nın aktardığına göre ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre devlet başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.