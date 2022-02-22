Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesini onayladı

Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Son haftalarda çok sayıda Rus askeri, Ukrayna’nın doğu sınırına yığılmıştı. Rusya, 2014’te Kırım yarımadasını ilhak ettiği Ukrayna’nın dün de doğusundaki Donbas bölgesindeki iki özerk yönetimi tanıma kararı almıştı. Bunun üzerine Batı ülkeleri, Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına sert tepki gösterirken yaptırımları açıklamaya başlamıştı.


Federasyon Konseyi’nde, Putin’in Rusya askerinin yurt dışında görevlendirilmesine izin veren başvurusu görüşüldü.

Görüşme sonrasında oylanan başvuru, 153 senatörün oyuyla kabul edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı’na onay vermeye karar verir.”

AA’nın aktardığına göre ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre devlet başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.

AB’den Rusya’ya yaptırımlar: Parlamento üyeleri, savunma sektörü ve bazı bankalar

Britanya’dan beş Rus bankası ve üç vatandaşına yaptırım

Almanya, Kuzey Akım 2 hattının onay sürecini durdurdu

BM: Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma riski önlenmeli

ABD: Rus birlikleri işgal planına benzer şekilde sınıra yaklaşıyor

Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın kararı kabul edilmez; reddediyoruz

Rusya analisti Sezer: Türkiye en fazla zararı görecek ülkelerden biri olacak

ABD, Rusya’nın tanıdığı bölgelerle ticari ve finansal ilişkileri yasaklayacak

NATO ve AB, Rusya’nın tanıma kararlarını kınadı

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimleri tanıdı

Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

ABD: Rus birlikleri işgal planına benzer şekilde sınıra yaklaşıyor

Johnson: Rusya Avrupa’daki, 1945’ten beri en büyük savaşı planlıyor

Putin, ‘Madem ısrar ediyorsun…’ diyebilir: Biden’a göre Rusya Ukrayna’yı işgal edecek

SON HABERLER

Covid testislerde küçülmeye yol açıyor

Hamsterlar üzerinde yapılan bir araştırma, corona virüsünün testislerde küçülme ve hasara yol açtığını, vücuttaki testosteron (erkeklik hormonu) seviyesinin de azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.