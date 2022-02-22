Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM: Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma riski önlenmeli

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bölgede son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rusya’nın Ukrayna sınırında bir süredir yürüttüğü askeri faaliyetler Batı ülkelerince savaş hazırlığı olarak yorumlanıyor.


BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna’nın çağrısıyla acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

DiCarlo, “Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir” diye konuştu.

Rusya’nın ‘barış misyonu’ adı altında doğu Ukrayna’ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleriyle bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.

DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın kararı kabul edilmez; reddediyoruz

Rusya analisti Sezer: Türkiye en fazla zararı görecek ülkelerden biri olacak

ABD, Rusya’nın tanıdığı bölgelerle ticari ve finansal ilişkileri yasaklayacak

NATO ve AB, Rusya’nın tanıma kararlarını kınadı

Putin: Donbas, tarihsel olarak Rusya’nın parçası

Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

Boris Johnson: Rusya Avrupa’daki, 1945’ten beri en büyük savaşı planlıyor

Putin, ‘Madem ısrar ediyorsun…’ diyebilir: Biden’a göre Rusya Ukrayna’yı işgal edecek

Rusya analisti Aydın Sezer: Batı’nın Ukrayna açıklamaları savaş çığırtkanlığı

SON HABERLER

‘DİAYDER davası’: Soylu’nun hedef gösterdiği İBB çalışanlarına tahliye çıkmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının ilk duruşması bugünkü oturum ile sonuçlandı. Akın Gürlek başkanlığındaki heyet, İBB çalışanı olan sanıkların aralarında bulunduğu altı kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üç tutuklu sanığın da tahliyesine karar verildi.

ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için işletmelere eşit koşulların sağlanması gerektiğini belirterek, elektrikte indirimli tarifenin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmasını istedi.