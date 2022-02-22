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Yaramazlara biraz batar!

AB’den Rusya’ya yaptırımlar: Parlamento üyeleri, savunma sektörü ve bazı bankalar

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, askeri sektördeki sorumlulara ve bazı Rus bankalarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Son haftalarda çok sayıda Rus askeri, Ukrayna’nın doğu sınırına yığılmıştı. Rusya, 2014’te Kırım yarımadasını ilhak ettiği Ukrayna’nın dün de doğusundaki Donbas bölgesindeki iki özerk yönetimi tanıma kararı aldı.


Batı ülkeleri, Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına sert tepki gösterirken yaptırımları açıklamaya başladı.

Borell, Fransa’nın başkenti Paris’te kamu yayıncısı France Info’ya Rusya’nın söz konusu kararına ilişkin konuştu.

Kararı destekleyen Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, ‘askeri sektördeki’ sorumlulara ve iki ila üç Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyuran Borrell, Rusya devletinin Avrupa’da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti.

Borrell, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

Donbas’ta saldırıların devam ettiğini, elektrik santrallerine ve tren istasyonlarına saldırı düzenlendiğini ifade eden Borrell, Ukrayna’daki durumun ‘endişe verici’ olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya’nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin’e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı’yla ilgili soruya yanıt vermedi.

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