NATO: Bir neslin gördüğü en tehlikeli andayız

Ukrayna’daki Rus askerlerinin savaşa hazır olarak beklediğini kaydeden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Avrupa’nın güvenliği için bir neslin gördüğü en tehlikeli andayız” dedi.

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Son haftalarda çok sayıda Rus askeri, Ukrayna’nın doğu sınırına yığılmıştı. Rusya, 2014’te Kırım yarımadasını ilhak ettiği Ukrayna’nın dün de doğusundaki Donbas bölgesindeki iki özerk yönetimi tanıma kararı almıştı. Bunun üzerine Batı ülkeleri, Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına sert tepki gösterirken yaptırımları açıklamaya başlamıştı.

Stoltenberg, olağanüstü NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteğinin süreceğini, Rusya’nın Ukrayna sınırları içindeki Kırım’da ve Donbas bölgesinde, ayrıca sınır hattında 150 bin askeri, bunun yanı sıra savaş uçakları ve helikopterleri bulunduğunu belirtti.

NATO genel sekreteri, “Birçok Rus askeri birliği şu anda muharebeye hazır şekilde konuşlandırılmış durumda. Birlikler kamplarından çıktılar, sahadalar ve saldırıya hazırlar” diye konuştu.

NATO’nun son haftalarda müttefiklerin savunması için Doğu Avrupa’ya binlerce ilave asker gönderdiğini hatırlatan Stoltenberg, daha fazlasının hazırda tutulduğunu aktardı.

‘Rusya, 2014’ten beri Donbas’ta’

Genel sekreter, Rusya’nın Ukrayna hakkındaki ilerleyen döneme dair planlarına ilişkin NATO’nun değerlendirmesini ise şöyle aktardı: “Her gösterge Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı bir saldırı planının sürdüğüne işaret etmektedir. Askeri yığınağın sürdüğünü görüyoruz. Geri adım sözü verdiler ama artırıyorlar. Sürekli daha fazla birliğin kamplarından ayrılarak muharebe pozisyonuna geçtiğini, saldırıya hazır olduklarını görüyoruz.”

Donbas’ta ‘saldırıya bahane olarak kullanılmak üzere sahte olaylar üretildiğini’ belirten Stoltenberg, “Dün gece daha fazla Rus askerinin Donbas’a, Donetsk ve Luhansk’ın bazı bölümlerine girdiğini gördük” ifadesini kullandı.

Genel sekreter, Rus askerlerinin Donbas’ta olup olmadığına ilişkin tekrarlayan sorular üzerine şunları kaydetti: “Rusya, 2014’ten beri Donbas’ta. Bu daha önce gizli bir operasyondu. Rusya varlığını inkar ediyordu. Sözde ayrılıkçılar Rusya askerleri, özel kuvvetleri tarafından yıllardır kontrol ediliyor ve destekleniyor. Şimdi şunu gördük. İlave Rus kuvvetleri Donbas’a girdi. Bu da durumu daha ciddi kılıyor.”

‘Ukrayna zaten işgal edilmişti’

AA’nın aktardığına göre Stoltenberg, “Rusya’nın son hamlesini Ukrayna’nın işgali olarak görüyor musunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Rusya zaten Ukrayna’yı işgal etmiş durumda. Rusyar Ukrayna’yı 2014’te işgal etmişti. Ukrayna’nın parçası olan Kırım’ı ilhak ettiler. 2014’ten beri Donetsk ve Luhask’ta, yani Donbas’ta Rus askeri birlikleri bulunuyor. Şu anda gördüğümüz şey, zaten işgal edilmiş bir ülkenin daha fazla Rus askeri varlığıyla daha fazla işgal edilmiş olması.”

150 binden fazla Rus askeri

Genel sekreter, Ukrayna içinde ve çevresindeki Rus askeri birlikleri hakkında detay verirken bölgede 150 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Buna ek olarak Ukrayna içinde ve yakınında hava ve deniz kuvvetlerinin konuşlandırıldığını aktaran Stoltenberg, Belarus’ta da Ukrayna sınırına yakın Rus kuvvetlerinin yer aldığını ifade etti.

Genel sekreter, “Bu birlikler muharebeye hazır. 10 binlerce muharip asker var. Ayrıca, füzeler, zırhlı araçlar, tanklar, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri, hava savunma füzeleri ve daha birçok askeri imkan bulunuyor” dedi.