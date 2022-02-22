Biden: Rusya’ya yaptırımların ilk dilimi başlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyan Rusya’ya yaptırımların ilk diliminin başlayacağını bildirdi.

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Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Biden’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Rusya’nın eylemleri işgalin başlangıcı. Rusya işgali ilerletirse biz de yaptırımları ilerletiriz.

* Tanrı aşkına Putin kendisine yeni ülkeler ilan etme hakkını kimin verdiğini düşünüyor? Bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir.

* ABD, iki Rusya bankasına, Rus seçkinlerine ve aile üyelerine sert yaptırımlar uygulayacak. Onlar Kremlin politikalarının yozlaşmış oyunlarına dahiller ve cefasını da çekmeliler.

* NATO’nun her karışını savunacağız.

* Biden, yaptırımların ABD’liler için gaz fiyatlarının artışına yol açabileceğini kabul etti ve mali etkiyi sınırlamak için çalışma sözü verdi: Özgürlüğü savunmanın bizim için burada evde de maliyeti olacaktır. Bu konuda dürüst olmalıyız.

* Almanya’yla birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık.

* Putin dün Ukrayna’nın var oluş hakkına saldırdı.

* ABD ve müteffikleri hala diplomasiye açık.

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