Putin’den ‘çözüm’ için dört şart

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’yla yaşadığı sorunların çözümü için ‘NATO’ya girmeme’ ve ‘Kırım’ın ilhakını tanıma’ gibi bazı şartlar sundu.

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Basın toplantısı düzenleyen Putin, Minsk Anlaşmaları’nın hayata geçirilmesiyle ilgili sekiz yıldır uğraştıklarını, bu belgelerle taraflar arasında uzlaşıyı sağladıklarını söyledi.

Bunu yapmanın çok kolay olmadığına dikkat çeken Putin, her şeye rağmen barışçıl yollarla çözüme yönelik eylemi gerçekleştirdiklerini savundu.

Putin, Kiev yönetiminin çabalarıyla her şeyin sıfıra indirildiğini belirterek “Bu nedenle Minsk Anlaşmaları Donbas’taki halk cumhuriyetlerinin tanınmasından çok önce öldürüldü. Bizim tarafımızdan değil, bu cumhuriyetlerin temsilcileri tarafından değil, mevcut Kiev yönetimi tarafından” ifadelerini kullandı.

Kiev’i suçladı

Ukrayna yönetiminin açık bir şekilde Minsk Anlaşmaları’nı uygulamayacağını duyurduğunu belirten Rus lider, Rusya’nın Donbas’taki yönetimleri tanımasının Kiev yönetiminin Minsk Anlaşmaları’nı yerine getirmeyeceğini ilan etmesinden kaynaklandığını savundu.

Putin, “Minsk Anlaşmalarını uygulamayacaklar, ne söyleyebilirsiniz? Ülkenin yöneticileri bunu kamuoyuna duyurdu. Bekleyecek ne var? Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı yerlerde soykırım yapmalarını mı bekleyelim?” dedi.

Rus devlet başkanı, Batılı ortaklarıyla görüşmelerinde her defasında Minsk Anlaşmaları’nın uygulanması gerektiğini söylediklerini aktararak “Ama onlar bunu ortaklarına, bugünkü Kiev yönetimine yaptırmaya zorlayamadılar. Bu nedenle bu kararı vermek zorunda kaldık. Bu anlamda elbette şimdi Minsk Anlaşmaları yok. Bu oluşumların bağımsızlığını tanıdıysak neden bunları yerine getirelim” diye konuştu.

Donbas’daki cumhuriyetleri hangi sınırlar içinde tanıyacaklarına açıklık getiren Putin, onların anayasa dahil tüm belgelerini de tanıdıklarını anımsattı.

‘Askeri yükümlülük vurgusu’

Putin, şöyle devam etti: “Anayasada, Ukrayna’nın parçası oldukları sırada Donetsk ve Luhansk bölgeleri sınırları yazılı. Ancak tüm bu tartışmalı konuların mevcut Kiev yetkilileri ve bu cumhuriyetlerin yöneticileri arasında müzakereler esnasında çözüleceğini umuyorum.”

Ayrılıkçı yönetimleri Rusya’nın tanıdığına ilişkin belgede askeri yükümlülükler olduğunu hatırlatan Putin, bölgede çatışma olduğu için gerekirse yükümlülüklerini yerine getireceklerinin altını çizdi.

Dört şart

Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna’nın NATO’ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım’ın ilhakını tanımasını isteyen Putin, şunları dile getirdi: “Birincisi, herkesin yapması gereken şey, Sivastopol ve Kırım’da yaşayan insanların iradesini tanımaktır. İkincisi, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına kesinlikle itiraz ediyoruz, çünkü bu bizim için bir tehdit oluşturuyor. Bu soruna en iyi çözüm Kiev yetkililerinin NATO’ya katılmayı reddetmeleri ve tarafsızlık fikrini hayata geçirmeleridir. Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi ve Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasıyla gerekliliği. En önemlisi ise dördüncüsü, sözde ortaklarımız mevcut Kiev makamlarına modern silahlar sevk ederse, yukarıda söylenen her şey bir saniyede tersine çevrilebilir. Bu nedenle en önemli nokta Ukrayna’nın askerden arındırılmasıdır.”

AA’nın aktardığına göre Sovyet zamanlarından beri, Ukrayna’nın oldukça geniş nükleer yeterliliklere sahip olduğunu hatırlatan Putin, bu ülkede sadece uranyum zenginleştirme sistemlerinin eksik olduğuna dikkati çekti.

Rus lider, “Ancak bu bir teknoloji meselesi, Ukrayna için bu çözülemez bir problem değil, oldukça basit bir şekilde çözülür” dedi.

Ayrıca Putin, Ukrayna’da taktik nükleer silahların görünmesinin bile Rusya için stratejik bir tehdit anlamına geleceğini ifade etti.