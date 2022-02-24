Rusya-Ukrayna krizi | Rusya hangi kentleri vuruyor?

Rusya, Ukrayna’nın doğu sınırından ülkeye askeri operasyon başlattı. Ukrayna’daki birçok ‘hedef’ füzelerle vurulurken, Rus tankları ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye girdi.

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11:50 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda ‘özel’ askeri operasyon başlatırken, Rus kuvvetleri Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırısı düzenliyor ve kıyı kentlerine çıkarma yapıyor.

Putin’in bugün erken saatlerde televizyondan yayımlanan açıklamasının hemen ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama ve siren sesleri, havalimanı yakınlarındaysa silah sesleri duyuldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya ait altyapı tesisleriyle sınır birliklerine füze saldırısı düzenlediğini ve pek çok kentte patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

AA’nın hazırladığı haritaya göre Rusya, Ukrayna’ya şu noktalardan saldırıyor:

Fotoğraf: AA

10:43 Reuters ajansına göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın danışmanı, Rusya’nın açtığı top ateşi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Sınır Muhafızları ise Rus askeri konvoylarının Ukrayna sınırını geçerek Çernihiv, Harkiv ve Luhansk bölgelerine girdiğini duyurdu.

10:32 Fransız haber ajansı AFP, sınır muhafızlarına dayandırdığı haberinde, Rus kara birliklerinin Ukrayna’ya girdiğini yazdı.

10:28 Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: “Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz.”

10:22 Letonya Savunma Bakanlığı, ABD’nin ülkeye 300’ün üzerinde asker gönderme kararı kapsamında 40 askerlik bir grubun ülkeye geldiğini açıklarken, Letonya başbakanı NATO’yu görüşmeye çağırdı.

10:15 Rus RİA ajansı, Rusya destekli ayrılıkçıların Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililerin Reuters ajansının konuya yönelik sorulara yanıt vermediği belirtildi.

09:57 AA, Ukrayna’nın Harkov kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

09:38 Avrupa Birliği (AB), Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dahil çok sayıda Rus üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Listedekilere seyahat yasağı getirildi, kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu, fon sağlanması yasaklandı.

09:23 AA: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya’nın Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya saldırı başlattığını duyurdu.

Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kenti yakınlarında bombardıman sonucu yükselen dumanlar… (Fotoğraf: Reuters)

09:18 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ordusunun Rus uçağını düşürdüğü yönündeki haberleri yalanlayarak, ülkenin hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Ayrıca, Ukrayna Sınır Muhafızları’nın Rusya’ya direnemediği iddia edildi.

09:00 Ukrayna savunma bakanı, Rusya’nın ülkenin doğusundaki birliklerine ateş açtığını, ordu karargahları ve askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Savaş uçaklarının seslerinin duyulduğu Kramatorsk şehrinde yaşayanlar, ATM önlerinde kuyruk oluşturdu. (Fotoğraf: AA)

Ukrayna silahlı kuvvetleri, hava kuvvetlerinin Rusya’nın düzenlediği hava saldırısını püskürttüğünü ve Rus birliklerin Odessa’ya çıkarma yaptıkları bilgisinin yanlış olduğunu açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde beş Rus uçağı ve bir helikopterin Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Fotoğraf: AA

07:00 Rusya, Ukrayna’nın doğusundan (üstte) Ukrayna’ya harekat başlattı.