Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk günü: Şu ana kadar neler yaşandı?

Rusya, Ukrayna’nın doğu sınırından ülkeye askeri harekat başlattı. Ukrayna’daki birçok ‘hedef’ füzelerle vurulurken, Rus tankları ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye girdi.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktardı.

İşgalin ilk gününde öne çıkan olaylar:

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı Ukrayna’ya ‘özel bir askeri operasyon’ düzenleneceğini ilan ederek haftalarca süren spekülasyonları sona erdirdi. Dakikalar sonra, başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerinde patlamalar duyuldu. Ukraynalı yetkililere göre, ilk saldırı dalgası, askeri altyapı, hava üsleri ve sınır pozisyonlarını vurdu.

Fotoğraf: Reuters

– Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgale sıkıyönetim ilan ederek cevap verdi. Zelenski, ülkelerini savunmak isteyen her Ukraynalıya silah vereceklerini söyledi. Ukraynalı diplomatlar dünyayı Rus saldırganlığını durdurmaya çağırdı.

– Öğle saatlerine doğru, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava üslerini ve hava savunmasını ‘etkisiz hale getirdiğini’, 11 hava sahası, üç komuta merkezi ve uçaksavar füze sistemleri için 18 radar istasyonu da dahil olmak üzere 74 askeri kara tesisini imha ettiğini iddia etti. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın 203 saldırı düzenlediğini ve işgalin neredeyse tüm ülkeyi kapladığını söyledi.

– Başkent Kiev yakınlarındaki Rus birliklerinin ele geçirdiği (Ukrayna güçlerinin daha sonra yeniden ele geçirildiğini duyurduğu) havaalanı da dahil olmak üzere kilit noktalarda çatışmalar çıktı.

– Saldırıların ardından binlerce Ukraynalı ülkeyi terk ederken bir o kadarı da hazırlık içinde. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar, batıya uzanan araba trafiğini ve güney ile batı sınırlarına yakın yerlerde yaya kuyruklarını gösteriyor.

– Rus kuvvetleri, 1986 nükleer felaketinin yaşandığı ve hala radyoaktif bir yer olan Çernobil’in kontrolünü ele geçirdi.

– Akşam saatlerinde parlamentoda konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya ‘şu ana kadarki en ağır yaptırım paketi’ni duyurdu. Buna göre tüm büyük Rus bankalarının Britanya’daki varlıkları tamamen dondurulacak. Başbakan, ayrıca önümüzdeki hafta büyük Rus şirketlerinin Britanya pazarlarında finansman/borç artırmasını durduracak bir yasa sözü verdi. Yaptırımların tamamı.

– Johnson’dan sonra konuşan ABD Başkanı Joe Biden, da ‘ağır’ olarak nitelediği ek yaptırımları duyurdu: “Salı günü dört bankayı daha bloke ediyoruz. ABD’de sahip oldukları her varlık dondurulacak. Buna Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB de dahil. Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlandıracağız.”

– Avrupa Birliği (AB), olağanüstü Liderler Zirvesinde Rusya’ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini bildirdi.

– Ukraynalı yetkililer, 57 kişinin öldüğünü ve 169 kişinin yaralandığını aktardı.

– Ukrayna üç taraftan askeri müdahaleye maruz kalırken Rusya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında işgal protesto ediliyor. OVD-Info adlı insan hakları gözlemcisi, Rusya’da bugün 40 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda en az 705 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Fransa. (Fotoğraf: Reuters)

24 Şubat

23:53 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanı’nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı. Arestoviç, havaalanının artık kendi kontrollerinde olduğunu, ‘Rus çıkarma kuvvetlerinin yok edildiğini’ duyurdu.

23:00 Harkiv’de metroya sığınan insanlar.

22:54 Reuters’ın aktardığına göre Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Liyaşko, işgalde 57 kişinin öldüğünü ve 169 kişinin yaralandığını bildirdi. Savunma bakan yardımcısı ise, doğu Donetsk bölgesinde ağır bombardımanın devam ettiğini kaydetti.

Savunma bakan yardımcısı ayrıca, doğu Donetsk bölgesinde ağır bombardımanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Fotoğraf: Reuters

22:38 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımları duyurdu:

* Salı günü dört bankayı daha bloke ediyoruz. ABD’de sahip oldukları her varlık dondurulacak. Buna Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB de dahil.

* Müttefiklerimizle beraber Rusya’nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz.

* Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlandıracağız.

21:24 Reuters’a konuşan diplomatik bir kaynak Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’de yüzlerce patlama duyulduğu, kentin yoğun ateş altında olduğunu söyledi.

Mariupol, Azak Denizi’ndeki en büyük Ukrayna limanlarından biri. Kent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bağımsız bir devlet olarak tanıdığı Donetsk bölgesinde Rus destekli ayrılıkçıların elindeki bir cephe hattının yakınında bulunuyor.

Rusya, Mariupol’u ele geçirirse 2014’te ilhak ettiği Kırım’a doğrudan bir kara yolu bağlantısı sağlamış olacak.

21:08 Ukrayna devlet başkanlığı danışmanı Mykhaylo Podolyak, Rus kuvvetlerinin şiddetli bir çatışmanın ardından Çernobil nükleer santralini ele geçirdiğini söyledi. Podolyak, “Rusların tamamen anlamsız bir saldırısından sonra Çernobil nükleer santralinin güvende olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Kiev yakınlarındaki Çernobil bölgesinin artık Rus birliklerinin kontrolü altında olduğunu doğruladı.

Çernobil, 1986’daki patlamayla tarihin en kötü nükleer felaketlerinden birine sahne olmuştu.

BBC tarafından doğrulanan bir video, eski nükleer santralin dışında konumlanmış Rus tanklarını gösteriyor.

21:00 OVD-Info adlı insan hakları gözlemcisi, Rusya’da bugün 40 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda en az 705 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

20:55 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson’a girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Rus birliklerinin, ‘bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini’ anlatan Konaşenkov, “Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson’a girdi” dedi.

20:30 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra sığınaklara hücum var. Yıllardır çalışan işadamı Sergen Selekler sığınağa geçmek için hazırlanırken Diken’e konuştu.

20:06 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘kanlı bir saldırgan’ olarak niteleyerek Rusya’ya yönelik son yaptırımların ana hatlarını verdi. Buna göre tüm büyük Rus bankalarının Britanya’daki varlıkları tamamen dondurulacak. Başbakan, ayrıca önümüzdeki hafta büyük Rus şirketlerinin Britanya pazarlarında finansman/borç artırmasını durduracak bir yasa sözü verdi. Yaptırımların tamamı.

Görsel: Youtube

19:54 Britanya Savunma Bakanlığı, Belarus’taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerlediğini bildirdi.

Bakanlık, Twitter hesabından Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin paylaştığı istihbarat güncellemesinde, Rusya’nın saldırılarının kara, hava ve denizden fırlatılan füzelerin kombinasyonu ve topçu bombardımanı yoluyla gerçekleştiğini belirtti.

“Özellikle komuta kontrol ve hava savunma tesisleri olmak üzere askeri altyapının hedef alındığına işaret edilen paylaşımda şunlar kaydedildi: “Belarus’taki Rus kuvvetleri Kiev’e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var.”

19:53 Rusya Devlet Başkanı Putin: “Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor. Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık.”

Fotoğraf: Reuters

19:10 Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko şehir genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kliçko şunları kaydetti: “Dostlar! Kiev’de bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, saat 22.00 ile 07.00 arasında geçerli olacak.” Sokağa çıkma yasağı süresince toplu taşıma kullanılamayacakken, metro istasyonları sığınak olarak kullanıma açık kalacak.

19:01 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: “Ukrayna savaş yolunu seçmedi, barış yoluna dönmeyi öneriyor.”

Ukrayna’dan Polonya’ya geçen bir sığınmacı. (Fotoğraf: Reuters)

18:56 ABD: Dün gece 75 Rus savaş uçağı Ukrayna’ya girdi. Rus ordusu Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattı ve 10 hava üssünü vurdu.

18:52 BBC’nin aktardığına göre sahada son durum:

Rusya Ukrayna’ya doğuda Donbas’taki ayrılıkçı bölgeler, kuzeyde Belarus ve güneyde işgal altındaki Kırım’dan olmak üzere birçok yönden saldırdı.

Çatışmaların çoğu doğu merkezli. Ancak kuzeyde başkent Kiev ve güneyde Karadeniz liman kentleri Odesa ve Mariupol çevresinde de çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Karkiv sakinleri, çatışmalardan dolayı pencerelerinin sürekli sallandığını söylüyor.

Rusya’nın Ukrayna askeri üslerine ve havalimanlarına hava saldırıları düzenlediği ve Kiev yakınlarında bir havaalanı çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Ukrayna ordusu en az altı Rus uçağını düşürdüğünü iddia ederken, Rusya Ukrayna’da 70’ten fazla askeri hedefi imha ettiğini iddia ediyor.

Ukrayna’da binlerce kişi büyük şehirleri terk etmeye çalışıyor veya sığınak arıyor.

18:45 AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir

Ülkeden ayrılmak isteyen Türkiye vatandaşları için, ikmal yolları kapalı olduğu için bir organizasyon yapılamıyor.

18:24 The Guardian’ın aktardığına göre bu akşam toplanacak Avrupa Birliği liderleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulanmasını isteyecek. Britanyalı gazetenin aktardığına göre liderlerin hazırladığı metinde şu ifadeler yer alıyor: “Avrupa Konseyi, Belarus’u da kapsayacak yeni bir yaptırım paketinin hızla hazırlanması çağrısında bulunuyor.”

Belarus, Başkan Alexander Lukashenko’nun 2020’de barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını takiben, bazı kişileri ve sektörleri hedef alan AB yaptırımlarına zaten tabi.

Fotoğraf: Reuters

18:05 Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve üye devletleri ‘acilen hava savunma ve füzesavar sistemleri sağlamaya ve Rus uydu sinyallerini bozmak için her yolu kullanmaya’ çağırdı.

Ukrayna ayrıca, bu gece Belçika’nın Brüksel kentinde toplanacak acil durum zirvesi öncesinde AB liderlerine gönderilen listede, ‘Rusya’nın tam ölçekli işgalini doğrudan destekleyen Belarus’a sert kısıtlama önlemleri’ de talep etti.

The Guardian’ın aktardığına göre Ukraynalı diplomatlar tarafından Brüksel’de hazırlanan belgede ayrıca şu talepler yer alıyor:

* Rusya ve Belarus’ta askeri ve sivil teçhizat için yazılım lisanslarının sona ermesi.

* Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki Rus uydu navigasyon sistemlerinin engellenmesi veya müdahale edilmesi.

* Rus uydu navigasyon sistemi Glonass’ı engellemek için her yolun kullanılması.

* AB’nin acil yardım sisteminin (sivil koruma mekanizması) Ukraynalılara açılması.

Fotoğraf: AA

17:40 Denizcilik Genel Müdürlüğü, Odessa açıklarında bomba isabet ettiği öne sürülen Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya kara sularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi: “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir.”

AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir. pic.twitter.com/9nwWAAXWYm — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 24, 2022

17:17 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın düşürdüğünü duyurduğuu Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağının pilotaj hatası nedeniyle düştüğünü söyledi. Pilotun uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılarak kurtulduğunu belirten Konaşenkov, Ukrayna’da dört adet de insansız hava aracı vurduklarını öne sürdü.

17:08 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: “Putin karşıtı bir koalisyon oluşturuyoruz. Somut yaptırımlar ve ordumuza somut destek için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la konuştum. Belirleyici eylemleri bekliyoruz.”

We are creating an anti-Putin coalition. I spoke with @vonderleyen, @EmmanuelMacron, @karlnehammer and @RTErdogan about concrete sanctions and concrete assistance for our military. We are waiting for decisive action. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

16:52 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tüm müttefikleri Rusya’yla diplomatik ilişkileri kesmeye çağırdı. Kuleba, paylaşımında Ukrayna’nın Rusya’yla temasları kestiğini hatırlatarak tüm ortakları aynısını yapmaya davet etti: “Bu somut adımla Ukrayna’nın yanında olduğunuzu ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en bariz saldırganlığı reddettiğinizi göstereceksiniz.”

Ukraine has severed diplomatic relations with Russia. I call on all our partners to do the same. By this concrete step you will demonstrate that you stand by Ukraine and categorically reject the most blatant act of aggression in Europe since WWII. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

16:48 Ukrayna Donetsk bölgesinde Rus havan mermisinin bir hastaneye isabet etmesi sonucu dört kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında altı doktorun olduğu belirtildi. Reuters’ın aktardığına göre Ukrayna, Rusya’nın günün başlangıcından bu yana 203 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

16:20 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında iki Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nin açıklamasında Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

16:13 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron televizyon konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna egemenliğini hiçe saydığını ve ‘Avrupa’da barış ve istikrara yönelik yakın tarihteki en ciddi saldırıya’ sebep olduğunu söyledi. Macron, Rusya’ya yönelik yaptırımların ‘suçlu olduğu saldırganlık’ seviyesinde olacağını bildirdi.

Polonya’ya sığınmak üzere yola çıkan Ukrayna’nın Lviv kentinde bir çift. (Fotoğraf: Reuters)

‘AB yaptırımları Rus ekonomisini aşındıracak’

16:09 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “AB yaptırımları Rusya ekonomisini aşındıracak” dedi. Leyen, özetle şunları kaydetti:

AB’deki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimini durduracağız.

Önlemler Rusya’yı ciddi şekilde etkileyecek, sermaye çıkışını artıracak, enflasyonu yükseltecek ve endüstriyel temelini kademeli olarak aşındıracak.

Rusya’nın son teknolojik yazılımlara kadar kilit alanlardaki teknolojik konumunu zayıflatacağız.

14:45 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz.”

14:13 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi.

14:04 Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Federasyonu’nu (Ukrayna’ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.”

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.”

13:37 Rusya, sabah saatlerinden itibaren Ukrayna’da Odessa dahil birçok kenti vurdu.

13:17 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da saldırıdan etkilenen bölgelerde kendi personeli dahil kurtarma operasyonu yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AB yetkilisi, birliğin en güçlü şekilde yanıt vereceğini, bu akşam zirvede bir araya gelecek liderlerin daha güçlü yaptırım paketi kabul edeceğini açıkladı.

13:12 Ukrayna Merkez Bankası, banka ve ATM’lerden günde 100 bin grivna (yaklaşık 48 bin lira) çekme sınırı getirirken, satış dışında döviz işlemlerini durdurdu.

Savaş uçaklarının seslerinin duyulduğu Kramatorsk şehrinde yaşayanlar, ATM önlerinde kuyruk oluşturdu. (Fotoğraf: AA)

Ukrayna’da ‘orduya katılma’ çağrısı

12:42 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, içişleri bakanlığına başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp tepkinizi gösterin” dedi.

Zelenski’nin açıklamasından satır başları şöyle:

* Ülkenizi savunmaya hazır olun. Ukrayna vatandaşlarının her biri vatanını korumak için ellerinde silahlarla hazır olacak. Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti.

* Rusya ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya’ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda yaptığı gibi korkakça saldırdı. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerine kendileri karar verecek.

Rusya’dan Ukrayna’nın kıyı kentlerine çıkarma

Fotoğraf: AA

11:50 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda ‘özel’ askeri operasyon başlatırken, Rus kuvvetleri Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırısı düzenliyor ve kıyı kentlerine çıkarma yapıyor.

Putin’in bugün erken saatlerde televizyondan yayımlanan açıklamasının hemen ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama ve siren sesleri, havalimanı yakınlarındaysa silah sesleri duyuldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya ait altyapı tesisleriyle sınır birliklerine füze saldırısı düzenlediğini ve pek çok kentte patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Rusya hangi bölgeleri vuruyor?

AA’nın hazırladığı haritaya göre Rusya, Ukrayna’ya şu noktalardan saldırıyor:

Fotoğraf: AA

10:43 Reuters ajansına göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın danışmanı, Rusya’nın açtığı top ateşi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Sınır Muhafızları ise Rus askeri konvoylarının Ukrayna sınırını geçerek Çernihiv, Harkiv ve Luhansk bölgelerine girdiğini duyurdu.

10:32 Fransız haber ajansı AFP, sınır muhafızlarına dayandırdığı haberinde, Rus kara birliklerinin Ukrayna’ya girdiğini yazdı.

Rus ayrılıkçılar iki bölge ele geçirdi

Fotoğraf: AA

10:28 Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: “Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz.”

10:22 Letonya Savunma Bakanlığı, ABD’nin ülkeye 300’ün üzerinde asker gönderme kararı kapsamında 40 askerlik bir grubun ülkeye geldiğini açıklarken, Letonya başbakanı NATO’yu görüşmeye çağırdı.

Fotoğraf: AA

10:15 Rus RİA ajansı, Rusya destekli ayrılıkçıların Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililerin Reuters ajansının konuya yönelik sorulara yanıt vermediği belirtildi.

09:57 AA, Ukrayna’nın Harkov kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

09:38 Avrupa Birliği (AB), Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dahil çok sayıda Rus üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Listedekilere seyahat yasağı getirildi, kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu, fon sağlanması yasaklandı.

09:23 AA: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya’nın Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya saldırı başlattığını duyurdu.

Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kenti yakınlarında bombardıman sonucu yükselen dumanlar… (Fotoğraf: Reuters)

09:18 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ordusunun Rus uçağını düşürdüğü yönündeki haberleri yalanlayarak, ülkenin hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Ayrıca, Ukrayna Sınır Muhafızları’nın Rusya’ya direnemediği iddia edildi.

09:00 Ukrayna savunma bakanı, Rusya’nın ülkenin doğusundaki birliklerine ateş açtığını, ordu karargahları ve askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, hava kuvvetlerinin Rusya’nın düzenlediği hava saldırısını püskürttüğünü ve Rus birliklerin Odessa’ya çıkarma yaptıkları bilgisinin yanlış olduğunu açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde beş Rus uçağı ve bir helikopterin Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Fotoğraf: AA

07:00 Rusya, Ukrayna’nın doğusundan (üstte) Ukrayna’ya harekat başlattı.