Türk işadamı anlattı: Kiev’de ‘Siviller hedef alınacak’ dendi, çok tedirginiz

AYŞEGÜL KASAP

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra sığınaklara hücum var. Yıllardır çalışan işadamı Sergen Selekler sığınağa geçmek için hazırlanırken Diken’e konuştu.

Fotoğraf: Reuters

Seslerinin duyulmasını isteyen ve endişeli olduklarını belirten Selekler, “Hava saldırısı söz konusu. Devlet yetkilileri bu bilgiyi geçti. İnsanlar korkudan ışıklarını bile açamıyor. Altı yaşında çocuğum var. Çok tedirginiz” dedi.

Rusya bir süredir sınırlarına askeri yığınak yaptığı Ukrayna’ya bu sabah itibariyle hem kara hem de havadan saldırı başlatmıştı. Füze sesleri gün boyu başkent Kiev’den de duyulmuştu.

Güvenlik önlemlerin üst düzeye çıkarıldığı Kiev’de insanlar sığınaklara geçmeye başladı.

‘Evlerin de hedef alınacağını söylediler’

Selekler devlet yetkilerinin kendilerine gece sivillere yönelik saldırı olabileceğini söylediğini aktardı: “Ülkenin resmi makamları sığınaklara geçmemizi söyledi. Şu an herkes sığınaklara geçmiş durumda. Biz de yavaş yavaş geçiyoruz. Gece saldırı beklentisi var. O nedenle herkesin sığınaklara geçmesi söylendi. Burada eski Sovyet savaşlarından kalan sığınaklar var. Gerek metro durakları olsun gerekse yurtların aşağılarında kalan sığınaklar olsun. Şimdi küçük bir çanta hazırlıyoruz. Yanımıza yiyecek içecek alıyoruz, geceyi orada geçireceğiz. Çünkü evde kalırsak çok riskli. Artık evleri de hedef alan saldırıların olabileceğini de söylüyorlar.”

Konsolosluk: Yapabileceğimiz bir şey yok

Selekler konsolosluğa telefonla ulaşabilmenin mümkün olmadığını söyledi: “Sabah saat 7’den beri hem konsolosluğu hem dışişleri bakanlığını arıyorum. Hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Ulaşamıyoruz. Telefonların hepsi meşgul, çalıyor açılmıyor. Konsolosluğa gittik ‘Ne yapacağız? Bize yardımcı olun’ dedik. Oraya sadece giden bizim gibi yerliler yok. Türk turistler de var. Onlar da korkmuş durumda. ‘Ne yapacağız?’ diye soruyorlar. Konsolosluktan aldığımız cevap şu; ‘Üç-dört gün bu şekilde olacak. İlerleyen günlerde tahliye için Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapılacak.’ Bu yanıtın üzerine turistin biri ‘Peki biz turist olarak geldik, hiçbir şeyimiz yok. Yiyecek bir şeyimiz de yok. Ne yapacağız?’ sorusunu sordu. Konsolosluğun yanıtı da ‘Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok, dışarda sığınaklarda kalın’ oldu.“

‘Çok tedirginiz’

Çok çaresiz olduklarını belirten Selekler şöyle devam etti: “Burası çok karışık. Çok tedirginiz. Çocuğum yanımda, altı yaşında. Burada çalışıyorum yıllardır. Normalde benim evim lüks bir apartman, karşımda herkesin ışıkları yanardı. Şu an kimsenin ışıkları yanmıyor. Korkudan herkes ışığını kapatmış.”