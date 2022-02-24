Kremlin’den diyalog sinyali

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ‘belirli şartlar’ içerisinde Ukrayna yönetimiyle görüşülebileceğini belirterek, “Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa” dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, askeri harekatın süresine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karar vereceğini söyledi.

Peskov, şöyle konuştu: “Hedefler, Putin tarafından Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazizmden arındırılması olarak tanımlandı. Her ikisi de ülkemiz ve halkımız için tehdit oluşturuyor. Zaman çerçevesi, sonuçlara ve ilerlemeye bağlı olacak ve doğal olarak Putin tarafından tanımlanacak.”

Sözcü Ukrayna yönetimiyle temasa yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Putin, kırmızı çizgimiz olan sorunların çözülmesi için Ukrayna’dan ne bekleyeceğimiz konusundaki vizyonunu formüle etti. Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa.”

Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın başlamasıyla Rus piyasaları ve rublede değer kayıplarıyla ilgili de konuşan Peskov, “Piyasaların duygusal tepkisi zaten öngörülmüştü ve tepki süresinin olabildiğince kısa olması için gerekli tüm önlemler alındı” dedi.

Peskov, Putin’in bugün Rusya’daki şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğini aktardı.