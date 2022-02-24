Rusya ile Ukrayna orduları arasında nasıl bir güç farkı var?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tüm hızıyla sürerken, gözler her iki ülkenin askeri gücüne çevrilmiş durumda.

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Rusya, bir süredir sınırlarına askeri yığınak yaptığı Ukrayna’ya bu sabah itibariyle hem kara hem de havadan saldırıya geçti. Rus ordusunun Ukrayna içlerine doğru ilerlediği bildiriliyor. Çatışmalar sürüyor ancak Rus ve Ukrayna orduları arasında ciddi bir güç farkı var.

Ülkelerin askeri güçlerini kıyaslayan Global Firepower verilerine göre her iki ülke de gayri safi yurt içi hasılanın hemen hemen aynı oranında askeri harcama yapıyor. Ancak arada ciddi miktar farkı var.

Rusya, ordusuna yılda 61,6 milyar dolar ayırırken, Ukrayna neredeyse 10 kat az, 5,9 milyar dolar harcıyor. Ukrayna dünyada en güçlü 22’nci, Rusya ise ikinci ordusu.

Rusya’nın 850 bin, Ukrayna’nınsa 250 bin personeli var. Öyle ki Ukrayna hükümeti, ‘eli silah tutan’ herkesi cephelere çağırıyor.

Rusya’nın kara ordusunda 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç var. Ukrayna’daysa 2 bin 596 tank ve 12 bin 303 zırhlı araç var.

Grafikler: AA

Hava kuvvetlerinde de durum pek farklı sayılmaz. Rusya’nın toplam saldırı ve savaş uçağı sayısı 1511. Bu da hava gücü olarak Ukrayna’nın 15 katı büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Helikopter sayısındaysa fark 34 kat.

Ukrayna’nın yalnızca bir fırkateyni, Rusya’nınsa 11 tane gemisi var. Muhrip gemi sınıfındaysa Ukrayna’nın hiç gemisi yok. Ayrıca, Rusya’nın bir uçak gemisi, 70 denizaltısı, 4 bin 490 tane de nükleer savaş başlığı var.