Biden, Rusya’ya yeni yaptırımları duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, “Saldırgan Putin’dir. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi o ve ülkesi sonuçlarına katlanacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a askeri harekat başlatmış, Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırıları ve çıkarmalar başlamıştı.

ABD başkanı iki gün önce Rusya’ya yaptırımların ilk diliminin başladığını bildirerek ABD’nin iki Rusya bankasına, Rus seçkinlerine ve aile üyelerine sert yaptırımlar uygulayacağını bildirmişti. Biden dün ise, Kuzey Akım 2 projesini üstlenen firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Biden’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Salı günü dört bankayı daha bloke ediyoruz. ABD’de sahip oldukları her varlık dondurulacak. Buna Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB de dahil.

* Müttefiklerimizle beraber Rusya’nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz.

* Ordumuz hiçbir şekilde Ukrayna’da savaşmayacak.

* Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlandıracağız.

* Küresel enerji tedarikini bozmayacağız. Eğer Rusya siber saldırılarda bulunursa buna da yanıt vermeye hazırız. Aylardan beri özel sektör ve siber sektörle çalışıyoruz. Rusya’nın siber saldırılarına karşı da kendimizi koruyacağız.

Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa’daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya ek asker göndereceklerini açıkladı.

* Tarih Putin’in tercihlerini yazacak. Bu gereksiz bir savaş. İnsanlık onuru ve özgürlük çok daha güçlü değerler. Özgürlük kazanacak.

* Kimse yaptırımların bazı şeyleri engellemesi beklentisi içerisinde değildi. Yaptırımların etki göstermesi için zamana ihtiyaç var.

* Putin, NATO ülkelerine ilerlerse dahil oluruz.