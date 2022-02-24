Britanya’dan Rusya’ya ‘en ağır yaptırım paketi’

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya uygulanacak ‘en ağır’ yaptırımları duyurdu.
Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a askeri harekat başlatmış, Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırıları ve çıkarmalar başlamıştı.
Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda konuşan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘kanlı bir saldırgan’ olarak niteleyerek Rusya’ya yönelik son yaptırımların ana hatlarını verdi.
Buna göre yaptırımlar şöyle:
- Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve Britanya finansal sisteminden çıkarılacak. Bu karar, bankaların Britanya üzerinden sterline ve takas ödemelerine erişmelerini engelleyecek.
- Mevzuat, büyük Rus şirketlerinin ve devletin Britanya pazarlarında finansman sağlamasını veya borç para almasını engelleyecek.
- Varlık dondurmalarına 100 yeni kişi veya kuruluş daha eklenecek.
- Rusya’nın en büyük havayolu Aeroflot’un Britanya’ya inişi yasaklanacak.
- Askeri amaçlarla kullanılabilecek şeyleri kapsayacak şekilde çift kullanımlı ihracat lisansları askıya alınacak.
- Britanya birkaç gün içinde Rusya’dan yüksek teknoloji ürünleri ve petrol rafinerisi ekipmanı ihracatını durduracak.
- Rusların, Britanya banka hesaplarındaki mevduata bir sınır getirilecek.
- Johnson, Rusya’yı Swift ödemelerinden çıkarma potansiyeli olduğunu ve ‘her şeyin göze alınır olduğunu’ söyledi.
- Benzer mali yaptırımlar, Ukrayna’ya yönelik saldırıdaki rolü nedeniyle Belarus’a da uygulanacak.