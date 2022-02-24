Ukrayna’daki Türk öğrenciler: Acil tahliye istiyoruz

ALTAN SANCAR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekât emri vermesinin ardından Ukrayna’da yaşayan Türk öğrenciler ülkede mahsur kaldı.

Diken’in ulaştığı öğrenciler, tahliye edilmek istediklerini ve evlerinin yakınlarına füzeler düştüğünü söyledi. İletişim hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeni ile sık sık kesilen görüşmede öğrenciler can güvenliklerinden endişe ettiklerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı’ysa Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu.

Ukrayna’nın doğusundaki Harkov kentinde yaşayan öğrencilerden Can Kanak, askeri harekâtın başladığı saatlerden beri korku dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

Kentte sık sık internet erişiminde sıkıntılar yaşanırken, Diken’in ulaştığı öğrenciler hayatlarından endişe ettiklerini söyledi.

Öğrenci Kanak, Türk büyükelçiliğiyle iletişime geçtiklerini, ancak bir tahliyenin olmayacağının kendilerine aktarıldığını belirtti. Kanak, elçilik tarafından kendilerine “Neden daha önce ayrılmadınız” diye sorulduğunu da söyledi. Kanak’ın verdiği bilgiye göre, aynı evde dört Türk öğrenci birlikte yaşarken, ülke genelinde çok sayıda öğrenci ülkeden ayrılmanın yollarını arıyor.

Öğrenciler, havadan tahliyenin olmayacağının aktarılması üzerine, kara yolu ile ülkeden ayrılmayı düşündüklerini ancak bunun da güvenli olmaması nedeniyle vazgeçtiklerini belirtti.

Kanak, ailesi ile iletişim kurduğunu, ailesinin hayatından endişe ettiğini ve ağladığını aktarırken yetkililere şöyle seslendi: “Bize yardımcı olabilecek herkes yardımcı olsun. Şu an evimizin ilerisine düşen füzeleri çıplak gözle görebiliyoruz. Bizim tek beklentimiz bir tahliye olması. Kara yoluyla ayrılmayı düşündük, ancak bize güvenli olmayacağını söylediler. Ülkedeki tüm yetkililer burada yaşayan öğrenciler için bir şeyler yapmalı.”

Öğrenciler, kendilerine daha önce yayımlanan “Ülkenin doğusundan ayrılın” çağrısının Donetsk ve Luhansk için olduğun aktarıldığını belirtti. Aldıkları bilgiye güvenerek kentte kalmaya devam ettiklerini, ancak sabah saatlerinde başlayan harekâtla yanıldıklarını anladıklarını anlattı: “Biz buraya seyahat etmek için gelmedik. Daha önce yapılan çağrı için ‘İki şehri kapsıyor’ dendi ve biz de kaldık. Ancak evimizin penceresinden düşen füzeleri görüyoruz. Konuşacak durumda değiliz, bir an evvel ülkeye ve ailemize geri dönmek istiyoruz.”

Öğrencilerle ikinci görüşme

İkinci görüşmede, Harkov havalimanının vurulduğunu belirten Türk öğrenciler “Tahliye yollarımız kapanıyor, bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz” dedi.

Öğrenciler daha önce 80 dolar seviyesinde olan karayoluyla ulaşımın da 500 dolar gibi fiyatlara ulaştığını iddia etti.