Hazine’den TL’ye güven çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri harekatın olası tüm etkilerinin takip edildiğini ve gereken tedbirlerin alınacağını duyurdu. Hazine ayrıca TL’ye güven çağrısı yaptı.

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Rusya bugün Ukrayna’ya askeri harekat başlatmıştı. Rus kuvvetleri Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırısı düzenledi ve kıyı kentlerine çıkarma yaptı. ABD ve AB Rusya’ya yaptırımlarla karşılık verileceğini duyurdu.

Dolar/TL gelişmelere paralel olarak yaklaşık iki aydır hareket ettiği 13,5 seviyesindeki banttan yukarı doğru sert fırladı. Dolar kuru korumalı mevduat (KKM) açıklamasının yapıldığı 20-21 Aralık 2021’den beri ilk kez 14.62’ye kadar yükseldi. Daha sonra geri çekilen kurda günlük kayıp yüzde 2’nin üzerinde.

BIST 100 endeksinde kayıpsa 8’den fazla.

Hazine’den Türk Lirası’na yönelik gelen yazılı açıklama şöyle: “Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

Son iki ayda TL güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir.”