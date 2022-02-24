Araştırma: Ne kadar az et tüketimi o kadar az kanser riski

Oxford Üniversitesi araştırmasına göre vejetaryenlerin, et yiyenlere oranla kanser riski yüzde 14 daha düşük.

470 binden fazla Britanyalının verilerinin analiz edildiği çalışmada pesketaryenlerdeyse (balık tüketenler) riskin yüzde 10 azaldığı görüldü. Düzenli olarak et yiyenlere kıyasla (haftada beş defadan fazla tüketenler) az miktarda tüketenlerin kanser riskinin yüzde 2 daha az olduğu ortaya çıktı.

Geniş çaplı analiz sonucu az et tüketmenin, balık tüketmenin ve vejetaryen beslenmenin düzenli et yemeye kıyasla bütün türler dahil daha düşük kanser riskiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

Ancak araştırmanın yazarları bulgularının düzenli et yemenin kanser riskini artırdığını kanıtlamadığını da vurguladı. Sigara içmek ve vücut yağ oranının da farklılıkların nedeni olabileceği belirtildi.

Araştırmanın diğer öne çıkan bulguları şöyle:

* Az et tüketenlerde düzenli tüketenlere kıyasla bağırsak kanseri gelişmesi riski yüzde 9 daha az.

* Vejetaryen kadınların düzenli et tüketenlere kıyasla menopoz sonrası meme kanseri yaşama olasılıkları yüzde 18 daha az.

* Vejetaryen erkeklerin prostat kanseri riski yüzde 31, pesketaryen erkeklerde yüzde 21 daha az.