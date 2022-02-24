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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası benzin ve motorinde zam beklentisi

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hareket başlatmasının ardından akaryakıtta dışa bağımlı Türkiye’de benzin ve motorine zam gelebileceği bildirildi.

Fotoğraf: Pixabay

Rusya, aylardır sınırına askeri yığınak yaptığı Ukrayna’da bu sabah itibaren harekat başlatmıştı. Kara birlikleri doğu ve güneyden ülkeye girerken topçu birlikleri de ülkede önceden belirlenen hedefleri vurmuştu.


Harekatın ardından Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30’dan fazla artmıştı. Rusya, Avrupa’nın 1 numaralı doğalgaz tedarikçisi konumunda.

Ancak artış doğalgazla sınırlı kalacak gibi görünmüyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. öğretim üyesi Oğuz Demir, cuma gecesinden itibaren benzinde litre başına 1 lira 20 kuruş ila 1 lira 60 kuruş arasında zam gelmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Twitter’dan paylaşım yapan Demir, motorinde de pazartesiden itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerine artış görülebileceğini belirterek “Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer” diye yazdı.

İstanbul’da benzin 15,14, motorin ise 15,46 TL’ye satılıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından küresel piyasalardaki endişelere paralel BIST-100 endeksi de düşüşe geçti. Yüzde 7,5’lik düşüşle açılışın Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 6-7 bandında dengelenmiş gözüküyor.