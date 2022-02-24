Ukrayna etkisi: Avrupa’da gaz fiyatları fırladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30’dan fazla arttı.

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Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 avro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğalgaz kontratlarının fiyatı 125 avroyu gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 avrodan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

Rusya eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Alman başbakanı Olaf Scholz’un Kuzey Akım 2’nin lisans sürecini askıya alması sonrasında yaptığı bir paylaşımda, Avrupa’nın bin metreküp doğalgaz için 2 bin avro ödeyeceği bir döneme girileceğini belirtmişti.