Oğlunun silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

Şanlıurfa’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi’nde, İ.H.B. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 76 yaşındaki annesi H.B. ve 81 yaşındaki E.B’ye (81) ateş etti.

Anne H.B. hayatını kaybetti, baba ise 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, İ.H.B’yi, saklandığı evin bodrum katında gözaltına aldı.

Ailenin yakınlarının binaya girerek İ.H.B.’ye saldırmaya çalışması üzerine polis ekipleri bu kişileri bölgeden uzaklaştırdı.

Çelik yelek giydirilen İ.H.B, emniyete götürüldü.