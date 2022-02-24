Dışişleri’nden Ukrayna’daki Türklere: Güvenli yerde kalın, destek sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

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Rusya, sabaha karşı Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Ukrayna’daki birçok ‘hedef’ füzelerle vurulurken, Rus tankları ülkenin doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye girdi.

AA’nın aktardığı dışişleri bakanlığı açıklamasında Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’na ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

*Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

*Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

*Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026.