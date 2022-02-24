Kılıçdaroğlu’ndan ‘Montrö’ uyarısı: Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısına ilişkin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni hatırlatarak sözleşmenin telkinlerle farklı uygulanmamasını istedi ve uyardı: “Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur.”

CHP lideri, “Türkiye’nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak da sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine Montrö Sözleşmesi tekrar gündeme geldi. Ukrayna da Türkiye’nin Boğazları Rusya’ya kapatmasını isteyebilir.

Uluslararası hukuka göre gemilerin uluslararası Boğazlar’dan geçişleri savaş ve barış durumda yasaklanamazken, Montrö Sözleşmesi Türkiye’ye savaş ve kendisini savaş tehlikesi altında hissetmesi durumunda Boğazlar’ı tamamen kapatma yetkisi veriyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını dünyanın izlemekle yetindiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Nükleer güce sahip bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye askeri kuvvetlerini sokuyor ve bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor” dedi.

Meclis’in acil toplanması gerektiğini söyleyen CHP lideri, Türkiye açısından kritik bir süreçten geçildiğini vurguladı: “Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz, doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz.”

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin bir dizi uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu, sözleşmeye bağlılığın önemini vurguladı. İktidarı uyardı.

CHP lideri Türkiye’nin komşularıyla ‘barış içinde’ yaşaması gerektiğini aktararak, ekonomik tabloyu eleştirdi: “Güzel bir ülkede, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? Sanayicisi, esnafı, işçisi memnun değil. Ya kim memnun Allah aşkına.

Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olursam ilk yapacağım şey Stratejik Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Şu anda devletin tüm rakamlarını ne siz biliyorsunuz ne biz biliyoruz. Vergi gelirlerimiz nerelere, nasıl harcanıyor bilmiyoruz.

Devlette düşündüğümüzden çok daha felaket bir israf var. İsrafı önleyeceğiz. İki numaralı genelde israfı yasaklayacağız.”