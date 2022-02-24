Erdoğan: Ukrayna’nın mücadelesini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna harekâtının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söyledi.

Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili düzenlenen güvenlik zirvesinden sonra konuştu: “Rusya’nın harekâtı kabul edilemez. Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz.”

Erdoğan, Minsk barış sürecine dönülmesini istediklerini söyleyerek, Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu dile getiren Erdoğan, “Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Zelenski’ye de tekrar ifade ettim” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “(Rusya’nın saldırısı) Bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak görüyor, Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz.”