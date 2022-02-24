Düğünde ‘Çocukları pistten alalım’ anonsu yapan müzisyene ‘kafa’

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların pistten alınmasını isteyen müzisyen, bir davetlinin saldırısına uğradı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre çocukluğundan beri düğünlerde müzisyenlik yaptığını belirten 41 yaşındaki Sedat Erdog Esenler Mahallesi’ndeki pazar günkü düğünde başına gelenleri şöyle anlattı: “Bir şahsın aniden gelip bana kafa atarak burnumu kırması, beni derinden sarstı. Hastaneden darp raporu aldım. Şahıstan şikayetçi oldum. Olayın meydana geliş nedeni de çok garip. Çünkü düğünde mahalle çocukları pistte kalabalıklaştı, gelin ve damadın zor anlar yaşamasına neden oldu. Ben de bu sırada mikrofonla anons ederek çocukların alanı boşaltmaları konusunda talepte bulundum. Bunun üzerine yanıma gelen H.Y., beni darp etti.”

Erdog, şikayeti üzerine zanlı H.Y.’nin gözaltına alındığını aktardı.

Müzisyenin eşi Seher Erdog da kendisinin de düğünde olduğunu aktararak, “Olayı görünce çok üzüldüm. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Eşim, işi gereği burnuyla ve sesiyle öne çıkan birisi. İşinden de oldu. Nefes almakta zorlanıyor. Üç gündür uyuyamıyor” dedi.