Malatya’da kaybolan kız çocuğunun cansız bedeni dere yatağında bulundu

Malatya’da dere yatağında 14 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.
AA’nın aktardığına göre Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi’nde yaşayan bir aile dün gece yarısı jandarmaya başvurarak 14 yaşındaki lise öğrencisi L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekiplerinin yanısıra güvenlik korucuları ve mahallelinin de desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırılan L.N.G.’nin cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderilecek.