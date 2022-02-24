Bir yılda yüzde 55 yükseldi: Açlık sınırı 5 bin lirayı geçti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre şubat ayında açlık sınırı 5 bin lira, yoksulluk sınırı ise 16 bin liranın üzerinde.

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Araştırmaya göre dört kişilik aile, sağlıklı beslenebilmek için aylık 5 bin 137 lira harcamak zorunda.

Buna göre diğer harcamaların da eklenerek hesaplandığı yoksulluk sınırı ise 16 bin 320 lira.

Açlık sınırı bundan tam bir yıl önce 3 bin 313 liraydı. Bu da sınırın 12 ayda yüzde 55’lik artış anlamına geliyor.

Gıda harici aylık harcama ise şubatta 11 bin 183 liraya yükseldi.

Gıda harcaması dahil edilen yoksulluk sınırı bir yılda 11 bin 466 liradan 16 bin 320 liraya çıktı. Yani yüzde 42’lik bir yükseliş söz konusu.