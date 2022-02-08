Kamu-Sen’e göre açlık sınırı 4 bin 433 lira

Türkiye Kamu-Sen’in, ocak 2022 fiyatlarıyla yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 433 lira olarak hesaplandı.

AA’nın aktardığı Türkiye Kamu-Sen açıklamasına göre konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK’in ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi’nde, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira oldu.

‘Son bir ayda zorunlu harcama 1525 lira arttı’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: “Daha ilk aydan altı ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için altı ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekiyor.”