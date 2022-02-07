Memur-Sen’e göre açlık sınırı 3 bin 809

Memur-Sen, ocak ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Buna göre dört kişilik aile için açlık sınırı 3 bin 809 lira olurken, yoksulluk sınırı 10 bin 939 liraya yükseldi.

Geçen ay, Aralık 2021’e göre gıdada yüzde 7,51’lik artış görüldü.

En büyük artış yüzde 54,95’le patlıcan, yüzde 54,18’le dolmalık biber, yüzde 44,92’yle kabak, yüzde 39,17’yle nane, yüzde 38,88’le krakerde kayda geçti.

Yüzde 35,77 azalışla muz en çok fiyatı düşen ürün olurken, bunu yüzde 13,07’yle dondurma, yüzde 11,91’le turşu, yüzde 11,41’le portakal, yüzde 11,29’la hazır et yemekleri izledi.