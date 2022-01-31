Açlık sınırı seviyesi daha ilk aydan asgari ücreti yakaladı

Türk-İş’in verilerine göre ocak ayında açlık sınırı 4 bin 249 TL’ye, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL’ye yükseldi. Böylelikle daha ilk ayında asgari ücret, açlık sınırı ile aynı seviyeye gedi.

Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08’le 19 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Ocak içinse anketlerde enflasyon beklentisi yüzde 50’ye dayandı. Reuters’ın 17 katılımcıyla düzenlediği ankette ocak için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 46’ya yükseldi. AA anketindeyse bu oran yüzde 48,42.

Enflasyonun bu oranlarda olması asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 50’lik zammın daha ilk aydan eridiği ve erimeye devam edeceği anlamına geliyor.

Açlık ve yoksulluk araştırmasını yayınlayan Türk-İş’in verilerine göre ocakta açlık sınırı 4 bin 249 TL’ye, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL’ye yükseldi. Böylelikle Erdoğan’ın asgari ücreti 4 bin 253 olarak ilan etmesinden sadece altı hafta sonra açlık sınırı da aynı seviyeye yetişti.

Geçtiğimiz ay açlık sınırı 4 bin 13 lira, yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 lira olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan ocak ayında gıda fiyatları aylık yüzde 3,71, yıllık yüzde 59,67 arttı.

Türk-İş’in ocak ayı araştırmasından öne çıkan sonuçlar şöyle:

*Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.249,95 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 13.843,50 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.587,79 TL’ye yükseldi.

*Döviz kurlarının son büyük zirvesinden sonra geçen ay yüzde 25’e yakın bir artış gören gıda fiyatlarında, yeniden değer kazanan Türk lirasının olumlu etkisi market ve pazarlara neredeyse hiç yansımadı. Ülkenin en önemli gündemi, bu ay da arka arkaya gelen fiyat artışları oldu. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, toplu ulaşıma gelen zamlarla işçi ve ailesinin önemli ve çoğu zaman tek geliri olan asgari ücretle geçimi daha da zorlaştı.

*Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,71 oranında gerçekleşti.

*Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 59,67 olarak hesaplandı.