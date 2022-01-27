Ekonomistler Kavcıoğlu’nu topa tuttu

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda açıklanan tahminleri ‘gerçekçi’ bulmazken, ‘‘Belli ki hesap makineleri de yok!” yorumu geldi.

2022’nin enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminini 11,4 puan yükselttiklerini duyurdu.

En son ekim ayında açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran 11,8’di. Şimdi bu oran 11,4 puan yukarıya revize edilerek yüzde 23,2 olarak güncellendi.

2023 yılı sonunda ise bir önceki raporda yüzde 7 olarak tahmin edilen enflasyon yüzde 8,4 seviyesine yükseldi.

MB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde. Ancak Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010 yılında tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 10 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021 yılına da yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4-12,2-14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu ENAG’sa enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplıyor. ENAG’ın hesaplamasına bakarak enflasyonun üç haneli oranları geçeceği hesaplanabilir.

Diğer yandan küresel bankaların tahminleri de Merkez Bankası’nın ‘öngörüleri’ni büyük ölçüde aştı.

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun kasıma kadar yüzde 50 civarında olmasını bekliyor. Bankaya göre 2022 sonunda enflasyon yüzde 35’e kadar düşebilir.

Ekonomistler de Merkez Bankası’nın tahminlerini ‘ciddi’ bulmadı.

Eski başekonomist: Şapkaya benziyor

Bankanın tahminini şapkaya benzetip gerçekçi bulmayan eski Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara, ”Yıl ortasında yüzde 50’ye çıkan enflasyonu seneye yüzde 8,2’ye indiren tahmine hakikaten şapka çıkarmak lazım” dedi.

TCMB'nin enflasyon tahmini şapkaya benziyor 🙂



Yıl ortasında %50'ye çıkan enflasyonu seneye %8,2'ye indiren tahmine hakikaten şapka çıkarmak lazım. pic.twitter.com/200WwGDHgV — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 27, 2022

’20 Aralık’ta tek kuruş satılmadığı doğru değil’

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı mevduat ürününü açıkladığı gece Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 8 milyar dolarlık erime olduğunu tespit etmişti. Uzmanlar, bunun ‘arka kapı’ satışı olduğunu belirtiyor. Ancak yetkililer bu iddiayı reddediyor. Kavcıoğlu, enflasyon sunumu raporunda bu iddiayı reddetti. Ancak eski başkan Durmuş Yılmaz’a göre Kavcıoğlu’nun açıklaması doğru değil.

Kavcıoğlu: "Merkez Bankası 20 Aralık'ta tek kuruş satmamıştır"



Doğru değil ama, bir an için doğru olduğu kabul edilse bile, kredibilitesi olan hiç bir MB bu soruyu sorduracak duruma düşmez.



Şeffaflığın olmadığı yerde bu sorular sorulur. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) January 27, 2022

Ekonomi yazarı Aktaş: Hesap makineleri bozulmuş

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ocak ayında enflasyonda beklenen en az yüzde 13,5’lik artış sonrasında kalan 11 ayda yüzde 8,5’lik artış beklemenin gerçekçi olmadığının altını çizdi: ”Belli ki hesap makineleri de yok!”

Merkez Bankası'nda bilgisayarlar bozulmuş, belli ki hesap makineleri de yok!



Böyle olmasa, ocak ayında en az yüzde 13.5 beklenen artıştan sonra kalan on bir ayda toplam yüzde 8.5 artışa bel bağlayıp yılın tümü için yüzde 23.2'lik tahmin yaparlar mıydı? — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) January 27, 2022

Arzova: Benim için sunum burada bitti

Finans profesörü ve Bloomberg HT programcısı Burak Arzova, orta vadeli tahminleri paylaşarak ”Benim için sunum burada bitti” dedi.

Benim için sunum burada bitti https://t.co/5sVbQ0EAH3 — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) January 27, 2022

Babuşçu: Bankalara gözdağı

Eski Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Kavcıoğlu’nun özel bankalar hakkındaki açıklamalarını ‘gözdağı’ olarak yorumladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Kur korumalı enstrümanda yavaş davranan bankalar var, buradan onlara da sesleneyim.



(TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan bankalara gözdağı) — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) January 27, 2022

Prof. Yılmaz: Önce asli görevini yerine getir

Koç Üniversitesi ekonomi bölümünden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, bütün ülkelerin para politikasını sıkılaştırdığı ancak Türkiye’nin aksini yaptığını belirterek Kavcıoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili olarak ”Önce asli görevini yerine getir” dedi.

Yazık. TCMB'nin başkanı çıkmış ülkenin son 20 yıldaki en yüksek enflasyon rakamlarını bir kenara atarak üretim, ihracat, cari denge vs diyor. Önce asli görevini yerine getir, enflasyonu düşürmek için politika faizini yükselt, ondan sonra diğerlerini de değerlendirebilirsin. — Kamil Yılmaz (@kamilyilmaz_) January 27, 2022

Sayın başkan Kavcıoğlu, bütün ülkeler ÜFE'den TÜFE'ye geçişin olmaması için para politikasını sıkıştırıyor, politika faizini arttırıyor. Talebi kontorl altına almaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Faizinizi %14'e indiriyorsunuz, piyasayı %14'le fonluyorsunuz. — Kamil Yılmaz (@kamilyilmaz_) January 27, 2022

Gürses: Tamamen hükümetin matbaası olmuş

İktisatçı Uğur Gürses, Kavcıoğlu’nun açıklaması sonrası ”Fazlasıyla ikna oldum. Merkez Bankası tamamen hükümetin bankası olmuş” dedi.

Fazlasıyla ikna oldum; Merkez Bankası tamamen hükümetin matbaası olmuş… — Uğur Gürses (@ugurses) January 27, 2022

Turhan: Parasal destekle kredi genişlemesi geliyor

İktisatçı İbrahim Turhan da parasal destekle kredi genişlemesi geldiği yorumunu yaptı.